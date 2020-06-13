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هولندا: خطة الضم الإسرائيلية تخرق القانون الدولي

13 حزيران / يونيو 2020 03:59

هولندا وفلسطين
هولندا وفلسطين

وكالات-الرأي:

أكدت هولندا، أن خطة الضم "الإسرائيلية"، تشكل خرقا للقانون الدولي، وتجعل حل الدولتين على أساس القانون الدولي، والاتفاقيات السابقة والمعايير الدولية مستحيلا.

وشددت هولندا على لسان وزير خارجيتها ستيف بلوك، على عدم شرعية المستوطنات، وبأنها عقبة في طريق تحقيق السلام وحل الدولتين وبأن الضم خرق للقانون الدولي، والقبول به يعد سابقة خطيرة في مناطق نزاع أخرى.

وجدد الوزير التأكيد على الموقف الهولندي الرسمي، بشأن عدم شرعية المستوطنات وضمها، واعتبارها عقبة امام عملية السلام.

وأعرب عن التزام هولندا والاتحاد الأوروبي، بإقناع إسرائيل بالامتناع عن تنفيذ الضم، كما تشير الحكومة الهولندية إلى البيان الصادر عن الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، في 18 آيار/مايو الماضي حول ذلك.

وحثت هولندا إلى جانب دول أخرى بما فيها فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، ووفد الاتحاد الأوروبي، على إلغاء مناقصة بناء وحدات استيطانية جديدة في "جفعات هاماتوس".

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