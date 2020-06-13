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الإثنين المقبل... "الشباب والرياضة" تُجري قرعة قرض الزواج

13 حزيران / يونيو 2020 05:50

وزارة الشباب الرياضة
وزارة الشباب الرياضة

غزة- الرأي:

أعلن صندوق "دعم الشباب الفلسطيني"، في وزارة "الشباب والرياضة"، عن إجراءه القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من قروض الزواج، يوم الاثنين المقبل في مقر الوزارة، الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وأوضح مدير عام الصندوق "عصام الهبيل"، أن الصندوق استكمل الإجراءات الخاصة بالقرعة وحصر عدد المسجلين، ومتابعة تشكيل اللجنة الخاصة بالقرعة التي ستتولى إجراء القرعة والإعلان عن المستفيدين عبر بث مباشر على صفحة الصندوق والوزارة عبر الفيس بوك.

وأكد الهبيل أن إدارة الصندوق تسعى للتخفيف عن الشباب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتكاليف الباهظة للزواج، وتمنى أن تتوفر الإمكانات بشكل أكبر لدعم الشباب وأن يكون هناك دور للقطاع الخاص لتقديم المساهمة لدعم برامج الصندوق.

يذكر أن صندوق دعم الشباب يقدم مبلغ (2000) دولار كقرض حسن للزواج ويتم تسديده بواقع (50) دولار شهريا من باب التخفيف على الشباب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

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