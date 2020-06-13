القانوع: مشاركة وزير إماراتي في اللجنة اليهودية الأمريكية خذلان لشعبنا

غزة- الرأي:

دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع إلى موقف عربي موحد لوقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وعزله، مبينًا أنه خنجر مسموم في ظهر شعبنا الفلسطيني وتضحياته الجسام.

وقال القانوع إن مشاركة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية غدا في مؤتمر ما يسمى بـ "اللجنة اليهودية الأمريكية" التي تعنى بتعزيز وجود دولة الكيان في المنطقة وقد سبقها تصريحات سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة حول التعاون المشترك وتنسيق المواقف مع الاحتلال هو تصاعد خطير في وتيرة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأضاف أنه في الوقت الذي يستعد فيه شعبنا لمواجهة مشروع الضم تخرج أصوات نشاز من دولة الإمارات العربية تشجع على التطبيع مع الاحتلال وتشارك في مؤتمر صهيوني أمريكي لتعزيز دولة الكيان في المنطقة.

واعتبر القانوع تلك المشاركة بمثابة خذلان لشعبنا الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال وانقلاب على الموقف العربي الرافض لخطة الضم.

وأكد على أن التطبيع مع الاحتلال الصهيوني من أخطر القضايا التي شملتها صفقة القرن التي تهدف لتصفية قضية شعبنا.

ونوه القانوع أن الاحتلال الصهيوني سيظل هو العدو الرئيسي لأمتنا ولا مستقبل له على أرضنا الفلسطينية، مشيراً إلى أن التطبيع معه لن يمنحه أي شرعية وكل محاولات البعض في تمريره أو تهيئة الطريق لدمجه في المنطقة ستفشل ولن يكتب لها النجاح.