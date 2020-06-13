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قدم دعماً مالياً لعدد ( 30 ) ناد رياضي

هنية يفتتح باكورة مشاريع المجلس الأعلى بقيمة (150) ألف دولار

13 حزيران / يونيو 2020 08:42

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غزة-الراي

أعلن أ. عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن انطلاق مرحلة افتتاح المشاريع الصغيرة للأندية الرياضية, والممولة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة بقيمة (150) ألف دولار.

وحضر هنية أول المشاريع التي تم افتتاحها بنادي خدمات المغازي, حيث قص هنية شريط افتتاح صالة الأفراح بالنادي والتي تعتبر مصدر الإيراد الأساسي وسط حضور رسمي وشعبي من المحافظة الوسطى.

وخلال الافتتاح قال هنية :" المجلس الأعلى بدأ اليوم عملية افتتاح ومتابعة المشاريع, والتي تم تمويلها من المجلس, حيث ستقوم الإدارة العامة للمشاريع بمتابعة تنفيذ تلك المشاريع وفق ما تم الاتفاق عليه.

وأكد هنية بأن سلسلة افتتاح المشاريع ستستكمل خلال الأسبوع الجاري بالمشاركة في افتتاح الملعب المشعب بنادي اتحاد خان يونس يوم الثلاثاء القادم, حيث ساهم المجلس الأعلى بتقديم دعمٍ مالي للنادي.

وأضاف هنية أن عدد الأندية المستفيدة من تلك المشاريع بلغ ( 30 ) نادياً من مختلف المحافظات, حيث تم اعتماد تمويل المشاريع المقدمة من تلك الأندية, للعمل على مساعدتها عبر تعزيز وتطوير مصادر الدخل فيها, حيث شملت المشاريع أندية: ( شباب رفح, القادسية, اتحاد خان يونس, خدمات خان يونس، الرباط, الترابط, أهلي النصيرات, خدمات النصيرات, خدمات البريج, خدمات المغازي, اتحاد الزوايدة, خدمات دير البلح، اتحاد دير البلح , الصداقة, خدمات الشاطئ, الهلال, غزة الرياضي, المجمع الإسلامي، التفاح، الجزيرة, الزيتون, خدمات جباليا, ملعب أندية مخيم جباليا, بيت حانون الرياضي, بيت حانون الأهلي, فلسطين, الصلاح الرياضي، صالة سعد صايل، صالة حسن سلامة، صالة أبو يوسف النجار).

وتطرق هنية للدور والمسؤولية الاجتماعية للمجلس الأعلى حيث قام المجلس بتقديم مبلغ (50) ألف دولار, لتمويل مشروع توسعة مستشفى شهداء الأقصى ونقل نادي اتحاد دير البلح لمقره الجديد.

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