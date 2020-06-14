رباعية برشلونة ونابولى يتأهل لنهائي كأس إيطاليا

شهد أمس السبت إقامة العديد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم، والتى حفلت بتسجيل عدد كبير من الأهداف الرائعة التى تستحق المشاهدة، مع استمرار منافسات كل من الدوري الإسبانى والألمانى، بالإضافة إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد توقف طويل، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، التقرير التالى يستعرض أهداف مباريات الجمعة فى ملاعب العالم.

وجاءت أهداف مباريات السبت، فى ملاعب العالم على النحو التالى:

أهداف نصف نهائي كأس إيطاليا

نابولى 1 – 1 إنتر ميلان

تأهل فريق نابولى، للمباراة النهائية، لبطولة كأس إيطاليا، رغم تعادله مع ضيفه فريق إنتر ميلان، بنتيجة 1 – 1، فى إياب نصف النهائي، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "سان باولو"، فى إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد عودة منافسات الكرة الإيطالية، أول أمس الجمعة، بلقاء يوفنتوس مع ميلان، فى اللقاء الثانى من نصف النهائي، بعد توقف دام 3 أشهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مستفيدا من فوزه فى لقاء الذهاب، بنتيجة 1 – 0،

جاءت أهداف المباراة فى الشوط الأول، افتتح إنتر ميلان، التسجيل مبكرا، عن طريق النجم الدنماركى كريستيان إريكسن، بعد مرور 3 دقائق فقط على إنطلاق المباراة، بعدما سدد كرة خادعة من الضربة الركنية، فشل حارس نابولى فى التعامل معها، لتهز شباكه، ولكن نجح البلجيكى درايس ميرتينز، فى تسجيل هدف التعادل لفريق نابولى، فى الدقيقة 41.

أهداف مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا 0 – 4 برشلونة

حقق فريق برشلونة فوزا عريضا على مضيفه ريال مايوركا بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، فى أول ظهور للبلوجرانا بعد غياب دام لأكثر من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث حل ضيفًا على ملعب "إيبيروستار". في مباراة الجولة 28 من مسابقة الدوي الإسباني.

تقدم برشلونة مبكرًا عن طريق أرتورو فيدال في الدقيقة 2، وأضاف برايثوايت الثاني في الدقيقة 37، وأضاف جوردي ألبا الهدف الثالث في الدقيقة 79، واختتم ميسي الرباعية قبل صافرة نهاية الشوط الثاني بلحظات وبالتحديد في الدقيقة 93.

اسبانيول 2 – 0 ألافيس

سيلتا فيجو 0 - 1 فياريال



أهداف مباريات الدوري الألمانى

بايرن ميونخ 2 – 1 بوروسيا مونشنجلادباخ

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا صعبا على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما السبت، على ملعب "اليانز آرينا" فى إطار منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الألماني، ليرفع بايرن ميونخ رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب البوندزليجا بفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف، الذى تغلب على فورتونا دوسلدورف بهدف قاتل للنرويجي إيرلينج هالاند، فيما يحتل مونشنجلادباخ المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتقدم البايرن عبر جوشوا زيركزي في الدقيقة 26 وتعادل مونشنجلادباخ عبر بافارد مدافع البايرن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37. وسجل ليون جوريتزكا نجم وسط البايرن هدف الفوز القاتل في الدقيقة 86.

فورتونا دوسلدورف 0 – 1 دورتموند

حقق بوروسيا دورتموند، فوزا قاتلا على مضيفه فورتونا دوسلدورف بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "إسبريت آرينا" ضمن مواجهات الجولة الـ 31 من الدورى الألمانى "البوندزليجا"، وجاء هدف المباراة الوحيد، عبر البديل النرويجى إيرلينج هالاند فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليسجل النجم الشاب هدفه الـ 11 هذا الموسم فى المسابقة.

والغى حكم اللقاء هدفا لدورتموند احرزه البرتغالى رافائيل جيريرو فى الدقيقة 65 بعد العودة لتقنية الفيديو.

فولفسبورج 2 - 2 فرايبورج

شارك النجم المصرى الشاب عمر مرموش، فى تعادل فريقه فولفسبورج، مع ضيفه فريق فرايبورج، بنتيجة 2 – 2، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، على ملعب "فوكسفاجن أرينا"، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألمانى لكرة القدم "بوندزليجا"، الذى يعد أول دورى، بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، التى تستأنف نشاطها بعد توقف طويل، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وبدأ مرموش المباراة، من على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل بديلا فى الدقيقة 84 من زمن اللقاء، وهى المشاركة الثانية للاعب المصرى صاحب الـ21 عاما، بعد مشاركته الأولى أمام فريق باير ليفركوزن، يوم 25 مايو الماضى، بالجولة 28 من الدوري الألماني.

كان فولفسبورج، قد تقدم بهدفين فى أول 27 دقيقة من زمن اللقاء، عن طريق اللاعب فوتر فيجورست، ولكن نجح فرايبورج، فى العودة للمباراة، بتسجيله هدفين عن طريق لوكاس هولير و رونالد سالاى، فى الدقيقتين 43 و 46.

هيرتا برلين 1 - 4 اينتراخت فرانكفورت