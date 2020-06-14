مواعيد مباريات اليوم.. ريال مدريد يظهر لأول مرة وأتلتيكو في مهمة صعبة

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل في الدوري الإسباني ضن مواعيد مباريات اليوم، عندما يستضيف ريال مدريد نظيره إيبار، ويخرج أتلتيكو مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو ضمن مباريات الجولة 28 من الليجا بعد عودة المسابقة يوم الخميس الماضي بديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية والذى انتهى بفوز الأخير بهدفين دون رد، وتواصل منافسات كرة القدم العودة بشكل تدريجى أيضًا حيث يلتقى اليوم شالكة مع ليفركوزن في مباراة صعبة للفرؤيقين ونستعرض أهم مباريات اليوم في التقرير التالي..

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

أتلتيك بيلباو X أتلتيكو مدريد – الثانية ظهرا على قناة beIN SPORT HD 3

ريال مدريد X إيبار – السابعة والنصف مساءا على قناة beIN SPORT HD 3

ريال سوسييداد X أوساسونا – العاشرة مساءا على قناة beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

ماينز 05 X أوجسبورج – الثالثة والنصف ظهرا على قناة beIN SPORT HD 1

شالكه 04 X باير ليفركوزن – السادسة مساءا على قناة beIN SPORT HD 1

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

5:30 جينتشلاربيرليجي X قونيا سبور

8:00 تشايكور ريزا سبور X جالطة سراي

8:00 غازي عنتاب X أنقرة جوجو

مواعيد مباريات دوري السوبر اليوناني اليوم

6:15 اوميلوس فيلاثلون هراكليوس X آيك أثينا

8:30 أوليمبياكوس X أريس سالونيكا