ألبا يسجل هدف برشلونة الثالث ضد مايوركا في الدقيقة 79..



سجل جوردي ألبا هدف برشلونة الثالث ضد ريال مايوركا في الدقيقة 79 من المباراة التي تجمهما حاليا فى أول ظهور للبلوجرانا بعد غياب دام لأكثر من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث يحل ضيفًا على ملعب "إيبيروستار". في مباراة الجولة 28 من مسابقة الدوي الإسباني.

وبدأ برشلونة مباراة اليوم بالتشكيل التالى..

تير شتيجن، كيلمونت لينجليت، بيكيه، سيرجي روبرتو، ألبا، دي يونج، فيدال، بوسكيتس، برايثوايت، ميسي، جريزمان.

وكان كيكي سيتين، مدرب برشلونة، أكد فى تصريحات صحفية أمس، الجمعة، على أن لويس سواريز سيكون لديه عدة دقائق، على الرغم من أنه أشار إلى احتمالية مشاركته في الشوط الثاني أكثر مما كان عليه منذ بداية اللقاء، حيث سيعاود الأوروجوياني الظهور مرة أخرى بعد غيابه لمدة خمسة أشهر عن الملاعب بسبب الإصابة، ولا يرغب سيتين في المخاطرة به، على الرغم من الأداء الجيد الذي أظهره لويس في التدريب.

أشار سيتين إلى أن ليونيل ميسي، الذي تعافى تمامًا من تقلص عضلاته، سيبدأ أساسيًا وسيحصل أنطوان جريزمان على فرصة البدء في الجزء الهجومي، بينما سيبقى كل من لويس سواريز وأنسو فاتي على مقاعد البدلاء.

أكد الدولى الكرواتى إيفان راكيتيتش نجم وسط فريق برشلونة الإسباني أنه على درجة كبيرة من الجاهزية لخوض مباراة اليوم التي تحمل رقم 300 في مسيرته مع الفريق وقال فى حوار مع صحيفة "sport 1 "الألمانية، أنه جاهز لخوض مباراة ريال مايوركا، كما أن جميع نجوم البارسا متحمسون جداً للعب كرة القدم من جديد، بعد التوقف الطويل بسبب تفشى فيروس كورونا."

وأوضح راكيتيتش قائلا: "أنا رابع أكثر لاعب أجنبى يلعب فى تاريخ النادي، شيء خاص ويجعلنى فخوراً، فزت بجميع الألقاب مع برشلونة، وأنا راضٍ للغاية عن الكيفية التى سارت بها الأمور على مر السنين، آمل أن يستمر ذلك وأن نتمكن من الفوز بألقاب هذا الموسم".

وكشف راكيتيتش خلال حواره عن خوضه المباراة الـ 300 بقميص برشلونة قائلاً، "لو أخبرنى أحدهم قبل 6 أعوام عندما وقعت على أننى سأبقى مع برشلونة لفترة طويلة، لما كنت أصدق ذلك، سألعب مُباراتى التنافسية رقم 300 بقميص البارسا اليوم".

واختتم قائلا، "لست غاضباً من أحد لأننى ما زلت على علاقة جيدة مع الجميع فى النادى، وأنا ممتن للغاية للوقت الذى كنت فيه فى برشلونة، ما زلت سعيداً للغاية مع برشلونة كما تشعر زوجتى براحة شديدة هنا، لكنى أريد تواصلاً مباشر مع النادي، وأفضل أن يتم إخبارى بالمعلومات مُباشرة بدلاً من خلال أطراف ثالثة