http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2530 ) الأحد 14/6/2020
أخبار فلسطينية
عباس يطالب بتشكيل ائتلاف دولي ضد الضم
هنية: القضية الفلسطينية تواجه خطرا غير مسبوق والجهاد فريضة على الأمة
وفد من "حماس" يبحث مع رئيس الحكومة اللبنانية آخر المستجدات
القانوع: مشاركة وزير إماراتي في اللجنة اليهودية الأمريكية خذلان لشعبنا
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يرى في الضم فرصة تاريخية، لكنه ربما لا يرى المخاطر
»مصادر إسرائيليّة: العاهل الأردني يرفض الاجتماع بنتنياهو
هنغبي يحذّر من تراجع ترامب عن دعم الضمّ
الصحة الإسرائيلية: 177 إصابة جديدة بكورونا
موقع "واينت" الإسرائيلي يمتدح صاروخاً لقدرته على إصابة "المآذن"، وجبارين يطالب بالاعتذار
"بينيت" يعتذر عن عدم تمكنه من استعادة الجنود الأسرى بغزة
اخبار دولية
هولندا: خطة الضم الإسرائيلية تشكل خرقا للقانون الدولي
التحالف الأوروبي" لمناصرة أسرى فلسطين يدعو للإفراج الفوري عن المرضى منهم
اجتماع للجاليات الفلسطينية بأُوروبا في 20 الجاري
فلسطين حاضرة في مظاهرات اليونانيين
أخبار عربية
المغرب يؤكد رفضه للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الأرض الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الجبهة الشعبية”: الإمارات تساند إسرائيل ضد مصالح وأمن العرب
حماس تستنكر تباهي دبلوماسي إماراتي بإدانة بلاده للمقاومة
نتنياهو يبارك قرار ترامب بمعاقبة محكمة الجنايات الدولية
الجهاد”: إسرائيل أخلت بالتزامات وعدت بها الإمارات
الشرق الاوسط
عباس يطالب بتشكيل ائتلاف دولي ضد الضم
تحريض إسرائيلي ضد «معدل الولادة» لدى بدو النقب
رصد تجارب صاروخية لـ«حماس» باتجاه البحر
الخليج الامارتية
بريطانيا تدعم «الجنائية» في مواجهة عقوبات ترامب
الشروق المصرية
الخارجية الفلسطينية: 131 وفاة و1973 إصابة بكورونا بين جالياتنا في الخارج
الاهرام المصرية
إصابة 3 عناصر من حراس مقر إقامة نتنياهو بفيروس كورونا
الغد الأردنية
بإلغائه “قانون التسوية” الاحتلال يلتف تكتيكا لضمان أمنه لسرقة الحق الفلسطيني
الشرق القطرية
مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في الخليل
إصابة عشرات الفلسطينيين إثر قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
القبور الإسلامية في الداخل المحتل.. تخريب إسرائيلي بأهداف سياسية
كورونا والحصار الإسرائيلي يفاقمان أزمة المياه في القطاع
الاحتلال يُجبر عائلة مقدسية على هدم شقتيها ذاتيًا
إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال شمالي الضفة
تجمع فلسطيني: انتصار محكمة أوروبية لناشطي المقاطعة "سابقة"
القدس المحلية
مصرع شقيقين وإصابة آخرين بالإختناف داخل بئر عميق في كفر الديك
تحويل "النبي صموئيل" ومسجدها لموقع أثري ومخطط لإقامة 251
طواقم إطفائية بلدية الخليل تسيطر على عدة حرائق أعشاب في مناطق متفرقة من المدينة
ألقوه عن السور .. الأسير عواد يروي تفاصيل إصابته برصاص الاحتلال والتنكيل به عند اعتقاله
طالب جامعي بحاجة لمساعدة لإكمال دراسته
فاعلو خير يتبرعون بقسطٍ لطالبة جامعية
5 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأَسر
3 إصابات بالرصاص خلال شجار في سعير
لقاء في جنين حول مستقبل التعليم في فلسطين والدور المجتمعي في تطويره
الحياة الجديدة
الرجوب: انجاز الدوري واغلاق الموسم استحقاق رياضي وطني
شباب الخليل يمطر شباك القوات الفلسطينية بخماسية في دوري المحترفين
الهدمي: الاحتلال ينفذ برنامجا اقصائيا في القدس المحتلة من خلال عمليات الهدم
الأيام
»"حجر العائدين" إلى غزة يحول دون عودة وزراء القطاع من الضفة
»"مسيرات العودة" ستعود إلى خط التحديد إذا أقدمت إسرائيل على تنفيذ خطة الضم »الطيبي يطالب الشرطة بنشر الفيديوهات التي توثق قتل الشهيد الحلاق
»الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال من القدس وشاباً من بيت لحم
»الحاج سامي.. صمود بوجه التهجير رغم رصاص الاحتلال المستقر قرب قلبه
وكالة صفا
طرابلس تطالب بتحقيق أممي في جرائم حفتر
وقفة دعم وإسناد مع الأسرى المرضى في جنين
"والا": الأذرع الأمنية والعسكرية تبحث استغلال حماس الهدوء لتطوير قدراتها
4 حرائق في غلاف غزة وشبهات حول "بالونات حارقة"
بث مباشر| مؤتمر إلكتروني لعلماء المسلمين نصرةً للقدس
حماس: الأمن بالضفة يواصل الاعتقال السياسي رغم تهديدات الضم
تجمع المؤسسات الحقوقية يرحب بقرار المحكمة الأوروبية من BDS
وكالة الرأي الفلسطينية
هنية يدعو لتشكيل لجنة علمائية لاحتضان القضية
131 حالة وفاة كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم
الإثنين المقبل... "الشباب والرياضة" تُجري قرعة قرض الزواج
"الأونروا" تستأنف عمل مراكزها الصحية في الأردن
الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع
أسرى سجني "مجدو" و"عوفر" مستمرون بخطواتهم التصعيدية
قلق إسرائيلي من عواقب الضم في قطاع غزة
تحسن بصحة الأسير معمر الصباح
فلسطين اليوم
د. القططي: الدكتور شلح يمثل نهجًا كاملًا تسير عليه حركة الجهاد والمقاومة
محللان سياسيان يتوقعان انفجار الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة
د. الهندي: تناقضات الأمة الداخلية يمكن تسويتها في سياق مواجهة "إسرائي
بالفيديو الاحتلال يعتقل 3 فتية من مدينة القدس المحتلة
وفاة مواطن جراء سقوطه من علو في قطاع غزة
تفاصيل جديد حول امتحان التوظيف في الأونروا بغزة
سما نيوز
قادة الجيش لـ"غانتس": الوضع في قطاع غزة متفجر للغاية.. وقد يتصاعد لإطلاق صواريخ وعودة المسيرات
تل أبيب: الملك الاردني يرفض الاجتماع بنتنياهو ومستعد للقاء أشكنازي وغانتس
التلفزيون العبريّ: المخابرات الفلسطينيّة تُخفي ملفاتها ترقبًا لاندلاع عنفٍ محتملٍ مع الاحتلال
هنية: شعبنا أمام المرحلة الأخطر في الصراع مع الاحتلال.. ونتحرك على أساس 4 أولويات استراتيجية
قناة عبرية تكشف: حماس بعثت رسالة تهديد الى اسرائيل.. اليك تفاصيلها
كاتب فلسطيني يكشف تفاصيل أول مسلسل عن حياة الزعيم الخالد ياسر عرفات
حملاتٌ لدعم مزارعي الأغوار في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي
جولة لـ 120 صحافياً فلسطينياً في المناطق المهددة بالضم في الأغوار الشمالية
اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تثمّن مواقف المجالس الكنسية في العالم
عرب 48
السلطة تدعو الدول العربية إلى إقراضها 100 مليون دولار شهريا
الخليل: المستوطنون يعتدون على شاب ويخرّبون ممتلكا
فتح وحماس تستنكران مجاهرة العتيبة برغبة الإمارات بالتطبيع.. "سلّم مجاني لنتنياهو"
وكالة وفا
وقفة دعم وإسناد مع الأسرى المرضى في جنين
مستوطنون يهاجمون قرية التوانة جنوب الخليل
إصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بالا ..
معايعة: رسميا بيت ساحور مدينة حرفية عالمية لل ...
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- 14 حزيران (يونيو)
- 2006م القوة التنفيذية التابعة للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تحكم السيطرة على مقار الأجهزة الأمنية التابعة لحركة فتح والرئاسة الفلسطينية, وتطارد المتورطين بعمليات "الفوضى الخلاقة" الهادفة إلى زعزعة الأمن في قطاع غزة وإسقاط الحكومة التي تقودها حركة حماس.
- 2006م استشهاد المجاهد القسامي صلاح الأسطل أحد أفراد القوة التنفيذية بنيران عناصر الأمن الوقائي في خانيونس.
- 2006م "حماس" تحقق فوزاً ساحقاً في انتخابات اتحاد موظفي وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة.
- 2004م طائرات الأباتشي الصهيونيّة تنفّذ جريمة اغتيال في نابلس، راح ضحيّتها قائد شهداء الأقصى في بلاطة خليل مرشود (24 عاماً)، ومحمد عاصي أحد كوادر سرايا القدس.
- 2001م إبراهيم غوشة ، الناطق السابق باسم حركة المقاومة الإسلاميّة حماس في الأردن ، يعود فجأةً على متن طائرة قطريّة إلى عمّان بعد أن أبعدته السلطات الأردنيّة قبل نحو 3 سنين ورفضت السلطات الأردنيّة إدخاله و بقي محتجزاً في مطار عمّان .
- 2001م مقتل ضابط استخبارات إسرائيلي كبير وجرح مرافقه في كمين قرب بيت لحم على يد المواطن "حسن أبو شعيرة" من مخيم العزة قضاء بيت لحم، الذي مارس دور العملي المزدوج واستشهد إثر إطلاق النار عليه من قبل حراس الضابط الإسرائيلي، وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية.
- 1993 م سلطة الاحتلال الإسرائيلية تهدم منزلين فلسطينيين في قرية "كفر الديك" في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
- 1984 م اندلاع اشتباك مسلح بين الجيش السوري وقوات الاحتلال الإسرائيلية في البقاع اللبناني.
- 1974م مجموعة الاقتحام في وحدة الخالصة الاستشهادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة تقتحم مطعم كيبوتز كفارشامير، المقام فوق موقع أم العقارب الفلسطيني في سهل الحولة بمنطقة صفد شمال شرق فلسطين، وتحتجز 32رهينة من سكانه، في حين رابطت مجموعة الإسناد والحماية وقطع النجدات في موقع يتحكم في مواصلات الكيبوتز، وقد طالبت مجموعة الاقتحام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح مائة مناضل، بينهم عدد من المناضلات والمناضلين الجرحى، لكن (إسرائيل) في إطار عدم التسليم بمطالب المقاومة أخذت تستعد للمواجهة، وترسل التعزيزات إلى المنطقة فتصدت لها مجموعة الحماية واشتبكت معها في معركة عنيفة، أدت إلى إعطاب آلية وسيارة شرطة إسرائيلية، وقتل من فيهما، واستشهد الفدائيان اللذان كانا يشكلان مجموعة الحماية، وعندما حاول العدو اقتحام المطعم تصدا له الفدائيان الآخران، ودارت معركة عنيفة استمرت حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، حين نفذ الفدائيان تحذيرهما وفجرا نفسيهما مع الرهائن، وكانت خسائر العدو واحد وثلاثون قتيلاً داخل المطعم، وتسع قتلى من سكان الكيبوتز، وخمسة عشر جندياً صهيونياً، وتدمير آلية عسكرية وسيارة شرطة، واستشهد الفدائيون الأربعة.
- 1974 م القوات الإسرائيلية تخلي مدينة القنيطرة السورية (احتلت في 9 حزيران/ يونيو 1967).
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