النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2530 )  الأحد 14/6/2020

2001م إبراهيم غوشة ، الناطق السابق باسم حركة المقاومة الإسلاميّة حماس في الأردن ، يعود فجأةً على متن طائرة قطريّة إلى عمّان بعد أن أبعدته السلطات الأردنيّة قبل نحو 3 سنين ورفضت السلطات الأردنيّة إدخاله و بقي محتجزاً في مطار عمّان .