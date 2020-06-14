ما الفرق بين Mac Pro وiMac Pro؟

يعد جهاز Mac Pro واحدا من أقوى الأجهزة التى طرحتها شركة أبل، لكن في نفس الوقت نجد هناك جهاز iMac Pro أيضا وهو جهاز قوي، فكلا الجهازين موجه للمستخدمين الذين يبحثون عن مواصفات خارقة ومتقدمة، لكن بالتأكيد هناك فوارق بين الجهازين، وهو ما نعرضه كما يلى:

تصميم الجهاز



-Mac Pro

يتميز هذا الجهاز بالعديد من الوحدات القابلة للإضافة بحسب الرغبة، فضلا عن تصميمه الذى يتيح للمستخدم القدرة على الوصول إلى أي جزء من الجهاز، وهو يأتى بمقابض فولاذية، مع هيكل من الألومنيوم المثقب على شكل شبكة للتبريد، حيث تم تصميمه بهذا الشكل للحفاظ على برودة الكمبيوتر دون إزعاج المستخدم بصوت مراوح التبريد القوية.

- iMac Pro

يتبع هذا الجهاز تصميم iMac الشهير الذى يعتمد على مبدأ الكل في واحد، وهو ما يعني أنه جهاز غير قابل للتعديل، كما لا توجد مكونات قابلة للترقية أيضا، لكنه في نفس الوقت يتميز بالمظهر الأنيق والجذاب مقارنة بـ Mac Pro.

مميزات الأجهزة



Mac Pro

يمتلك منفذان Thunderbolt 3 يدعمان سرعات نقل تصل لـ 40 جيجابت في الثانية فى الأعلى، ومنفذان من النوع نفسه في الجزء الخلفي من الجهاز، كما يمكن الحصول على منفذين من نوع USB 3، ومنفذين من نوع إيثرنت بسرعة 10 جيجابت في الجهة الخلفية، إضافة إلى منفذ سماعة الرأس بحجم 3.5 ميليمتر.

iMac Pro

يمتلك 4 منافذ من Thunderbolt 3 وUSB 3، بالإضافة إلى فتحة بطاقة SDXC، ومنفذ سماعة رأسٍ بقياس 3.5 ميليمتر، مع منفذ واحد فقط من نوع إيثرنت بسرعة 10 جيجابت، مع شاشة مدمجة 5K، بقياس 27 بوصة، وبدقة تبلغ 5120×2880 بيكسل.

المواصفات الداخلية:



Mac Pro

تأتي النسخة الأساسية من الجهاز بمعالج Intel Xeon W ثماني النوى، وذاكرة ECC بسعة 32 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية SSD بسعة 256 جيجابايت، وبطاقة رسوميات AMD Radeon Pro 580X، مع إمكانية التعديل على هذه المواصفات.

iMac Pro

يضم معالج Intel Xeon W ثماني النواة و128 جيجابايت من ذاكرة ECC، ومساحة تخزين داخلية بسعة 4 تيرابايت من نوع SSD، وتتراوح خيارات الرسوميات من AMD Radeon Pro Vega 56 إلى AMD Radeon Pro Vega 64X.