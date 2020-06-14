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أغلى صابونة في العالم “عربية”

14 حزيران / يونيو 2020 05:37

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أعلن مدير التسويق والعلاقات العامة في قرية “​بدر حسون​” البيئية، أمير حسون، عن نيل القرية جائزة “غينس” لأغلى صابونة في العالم، التي يصل سعرها إلى 2800 ​دولار​ أمريكي.

وذكرت وكالة “النشرة” نقلا عن حسون إلى أن “الصابونة تحتوي على 17 غراماً من ​الذهب​ الصافي عيار 24، وغرامات من بودرة ألماس، إلى جانب المكونات الطبيعية من ​زيت الزيتون​ النقي وعسل النحل العضوي والعود المعتّق والبلح”.

كما أفاد بأنه “يجري العمل حالياً على افتتاح منتجعا صحي داخل القرية وتحديداً في قلب الوادي، الذي يعيد قاصديه إلى الحياة الطبيعية التي كان الأجداد يعيشونها قديماً، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر استخدام الحمير كوسيلة نقل. أما الأشخاص الوافدين إلى المنتجع الصحي فسيقيمون في مغاور وليس في غرف. كما سيتم افتتاح مطعم صحي يقدم طعاماً عضوياً من مزارع القرية”.

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