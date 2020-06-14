من لبنان إلى شمال إفريقيا: فستان زفاف محمل بالهيروين

في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم، يحرص تجار الحبوب المخدرة على إتباع بعض الطرق الغريبة للهروب من القبضة الأمنية و إمكانية تهريب ما يتاجرون به من مكان لآخر.

الطرق تختلف دائماً وذلك حرصاً على عدم الوقوع في القبضة الأمنية، وتمرير بضاعتهم، ولكن قد خطأ بسيط قد يؤدى إلى وقوعهم والقبض عليهم.

هذه المرة من لبنان، حيث قام تاجر مخدرات بتنفيذ خطة توقع إنه ستمر على رجال الأمن في المطار، مستخدماً أمور وملابس نسائية.

فقد قام مجموعة من الرجال التابعين لهذا التاجر، بشحن ما يقارب الـ2.2 كيلو غرام من الهيروين داخل فستان زفاف ليس هذا فقط، بل استعانوا أيضاً بزينة نسائية وأدوات تستخدم داخل المطبخ لتهريب المخدرات وفقاً لعدد من الصور التي انتشرت.

ولكن لحظهم السيء، ضبطت قوى الأمن الداخلي في لبنان الشحنة التي كانت معدة للتهريب إلى إحدى دول شمال إفريقيا .

ومع التحرك لنقل الشحنة تتبعت قوات الأمن المضبوطات بعد عمليات من الرصد التي كانت تقوم بها، وبعد تفتيشها جيداً تبين أنها تحتوي على 2.2 كيلوغرام من مادة الهيروين، حيث تبيّن أن المتورطين استعملوا بطاقات هوية مزورة وأرقام لهواتف المحمول خُصصت لهذه العملية وقد جرى تلفها فور الانتهاء من شحن المضبوطات.

وأعلنت قوات الأمن، إنها قامت بالقبض على أحد المتورطين في هذه العملية وهو لبناني الجنسية، وجاري الكشف على باقي المتورطين.

على جانب آخر، ووفقاً للوكالة الوطنية في لبنان، توقع وزير الأشغال اللبناني ميشال نجار الأربعاء أن يعاود المطار العمل في أوائل يوليو/تموز المقبل موجها الدعوة للسياح إلى زيارة لبنان في ظل انتشار فيروس كورونا .

وقال نجار، في مؤتمر صحفي اليوم، إن "المطار أحد أهم المرافق في اقتصاد البلد وسيفتح أبوابه لعودة المغتربين، ولكن ما من تاريخ محدد بعد، وهذا سيقرر في اجتماع يعقد الخميس أو الجمعة المقبلين"، وذلك في ظل الأزمة المالية التي يمر بها لبنان.