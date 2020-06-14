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الطقس: أجواء صافية ومعتدلة اليوم

14 حزيران / يونيو 2020 08:25

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً إلى صاف باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحارا نسبيا إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتنبأت أن يكون الجو، الأربعاء المقبل، صافيا بوجه عام، وحاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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