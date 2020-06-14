مصرع شقيقين اختناقًا داخل بئر عميق في سلفيت

سلفيت - الرأي

لقي الشقيقان عمار وضياء رشيد الديك مصرعهما فجر اليوم الأحد، داخل بئر عميق جراء انقطاع الأكسجين فيه في قرية كفر الديك بمحافظة سلفيت.

وقال محافظ سلفيت عبد الله كميل في بيان له، إن الشقيقين الديك توفيا إثر دخولهما بئر عميق جراء استخدام مولد كهربائي، ما أدى إلى نفاذ الأكسجين في البئر وإصابتهما بالاختناق الشديد.

وأضاف كميل، أن طواقم الدفاع المدني تواجدت بالمكان فور ورود الاشارة، وأنه نتيجة التعقيدات وعمق البئر ونفاذ الاكسجين لم تتمكن الطواقم من انقاذهما على الفور، رغم المحاولات، حيث أصيب أحد ضباط الدفاع المدني وهو النقيب حمزة أبو شمة، بالإضافة إلى عدد من العناصر بالاختناق الشديد أثناء محاولة الانقاذ .

وكان الهلال الاحمر، أعلن في وقت سابق عن إصابة 6 أشخاص بالاختناق وهم داخل بئر في كفر الديك بينهم اثنين وصفت حالتهما بالخطيرة .