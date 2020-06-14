وكالة الرأي الفلسطينية مأساة بالمقبرة.. خطفوا جثة المتوفي بكورونا وأعادوها للثلاجة وكالة الرأي الفلسطينية من لبنان إلى شمال إفريقيا: فستان زفاف محمل بالهيروين وكالة الرأي الفلسطينية أغلى صابونة في العالم “عربية” وكالة الرأي الفلسطينية أهم 3 مزايا للأمان مدمجة بنظام أندرويد 11.. تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية 3 مزايا جديدة قادمة لواتس آب قريبا.. تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية ما الفرق بين Mac Pro وiMac Pro؟ وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف وسيلة لحرق الدهون دون اتباع حمية غذائية وكالة الرأي الفلسطينية تحذير بريطاني: فراء الكلاب والقطط قد ينقل كورونا وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على طرق علاج وأسباب الإصابة بضربة الشمس وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2530 ) الأحد 14/6/2020
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مصرع شقيقين اختناقًا داخل بئر عميق في سلفيت

14 حزيران / يونيو 2020 08:32

الشقيقان الديك
الشقيقان الديك

سلفيت - الرأي

لقي الشقيقان عمار وضياء رشيد الديك مصرعهما فجر اليوم الأحد، داخل بئر عميق جراء انقطاع الأكسجين فيه في قرية كفر الديك بمحافظة سلفيت.

وقال محافظ سلفيت عبد الله كميل في بيان له، إن الشقيقين الديك توفيا إثر دخولهما بئر عميق جراء استخدام مولد كهربائي، ما أدى إلى نفاذ الأكسجين في البئر وإصابتهما بالاختناق الشديد.

وأضاف كميل، أن طواقم الدفاع المدني تواجدت بالمكان فور ورود الاشارة، وأنه نتيجة التعقيدات وعمق البئر ونفاذ الاكسجين لم تتمكن الطواقم من انقاذهما على الفور، رغم المحاولات، حيث أصيب أحد ضباط الدفاع المدني وهو النقيب حمزة أبو شمة، بالإضافة إلى عدد من العناصر بالاختناق الشديد أثناء محاولة الانقاذ .

وكان الهلال الاحمر، أعلن في وقت سابق عن إصابة 6 أشخاص بالاختناق وهم داخل بئر في كفر الديك بينهم اثنين وصفت حالتهما بالخطيرة .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح بئر ومحطة تحليـة مياه "أبو ذر" في رفـح

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟