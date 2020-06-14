الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة بينهم شقيقان

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، سبعة مواطنين على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم شقيقان.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بيت لحم وهم: أُسيد الدين أبو شعيرة، ومحمد عمر البداونة وكلاهما من مخيم عايدة، ووجيه إبراهيم عطا الله من بلدة حرملة.

فيما جرى اعتقال لأربعة مواطنين من القدس وهم: يوسف السلطي وشقيقه محمد وكلاهما من وادي الجوز، بالإضافة إلى مواطنين آخرين من بلدة أبو ديس وهما: مصطفى محمد نايفة، ومراد ربيع.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين ستة مواطنين على الأقل من الضفة.