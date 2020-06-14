"الإعلام" تبحث التعاون المشترك مع إذاعة القرآن التابعة للأوقاف

غزة- الرأي

بحثت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي سبل تعزيز التعاون المشترك مع إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس المكتب الاعلامي الحكومي سلامة معروف، ومدير العلاقات العامة والتدريب د. مؤمن عبد، ومدير وحدة التنسيق مع الوزارات محمد حبيب، وفداً من إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، حيث ضم الوفد مدير الإذاعة د. عادل الهور وعدد من الموظفين.

ورحب معروف بالوفد الزائر، مثمناً الدور الذي تقوم به من إذاعة القرآن الكريم من تقديم برامج دينية متنوعة وخطة برامجية على مدار العام تُبث عبر أثيرها للمستمعين في قطاع غزة.

وأبدى معروف استعداده لتسخير كافة إمكانيات المكتب الإعلامي الحكومي ووسائله الاعلامية المتعددة في خدمة إعلام إذاعة القرآن الكريم وإبراز جهودها وأنشطتها المتعددة للمستمعين في قطاع غزة.

بدوره شكر مدير إذاعة القرآن الكريم د. عادل الهور الإعلام الحكومي على حسن الاستقبال والضيافة، مثنياً على عمل الإعلام الحكومي في خدمة الصحفيين ووسائل الإعلام وتسهيل مهامهم وتمكينهم من حرية الحركة والعمل الصحفي.

وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك بما بخص آليات العمل الإعلامي لإبراز طبيعة عمل إذاعة القرآن الكريم وخطتها البرامجية التي تُبث عبر أثيرها للمستمعين، والعمل على توقيع مذكرة تفاهم بين إذاعة القرآن الكريم التابعة للأوقاف وإذاعة الرأي الحكومية التابعة للإعلام الحكومي وفق خطة برامجية متكاملة تتناول كافة القضايا الدينية.



وفي ختام الزيارة أهدى الوفد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي نسخة من القرآن الكريم ودرع شكر وتقدير على الجهود التي يبذلها الإعلام الحكومي في خدمة الصحفيين ووسائل الإعلام العاملة في القطاع وتسهيل مهامهم الإعلامية.