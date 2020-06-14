الحكم المحلي: إعادة تشكيل المجالس البلدية تهدف لتحسين الخدمات

الوسطى- الرأي

قال وكيل وزارة الحكم المحلي م. ابراهيم رضوان، إن إعادة تشكيل المجالس البلدية تأتي ضمن توجه وزارته لإعادة تأهيل المجالس المحلية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشرعت الوزارة اليوم الخميس بمراسم استلام وتسليم المجلس البلدي الجديد لبلدية المغازي بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان والوكلاء المساعدين ووفد من الوزارة.

وأكد أن عملية الاختيار جرت ضمن مشاورات بسبب تعذر الانتخابات المحلية، بعد قرار الغائها من المحكمة الدستورية.

وأوضح أن نظام انتخاب البلديات يحدد ثماني سنوات بمدة دورتين للمجلس المحلي، وقانوناً يجب تغييره كل أربع سنوات.

وأضاف أن قلة الإمكانيات وطول أمد المجلس البلدي أدى لإحباط داخل نفوس أعضائه ونفد كل ما لديه من أفكار".

يذكر أن محكمة العد العليا /المحكمة الإدارية، أبطلت إجراء الانتخابات البلدية عام 2016، لعدم مشروعية الجهات الأمنية والقضائية في القطاع بالإشراف على الانتخابات.

ويتكون المجلس البلدي الجديد، الذي يترأسه حاتم صالح الغمري، يضم في

محمد مصلح (عضواَ)

احمد أبو سعيد (عضواَ)

ايمن أبو كريم (عضواَ)

اياد عبد الهادي بر(عضواَ)

خديجة أبو جياب(عضواَ)

عبد لله الخواص(عضواَ)

صالح مسلم (عضواَ)

عاطف قنديل (عضواَ)

امال التلباني (عضواَ)