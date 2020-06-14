وزارة المواصلات تنظم ورشة عمل لتطوير ميناء غزة البحري

غزة- الرأي

نظمت وزارة النقل والمواصلات بغزة ، ورشة عمل لتطوير ميناء غزة البحري ومرافقه.

ورحب المهندس حسن عكاشة رئيس قطاع الترخيص والمشرف العام الميناء، بالحضور والمشاركين في الورشة من بلدية غزة ووزارة المالية ووزارة الزراعة (الثروة السمكية) والشرطة البحرية مثمناً الجهود الكبيرة التي يقومون بها من أجل الارتقاء بأداء ميناء غزة البحري وتطوير مرافق الصيادين.



وأكد عكاشة على أن الوزارة تهدف من خلال هذه الورشة إلى تطوير العمل في الميناء وتضافر جهود جميع الجهات المختصة من أجل ضبط وتنظيم سير العمل بما يضمن ترتيب أماكن ترفيه للمواطنين.



وفي ختام اللقاء تم التوافق على تقديم خطة متكاملة من جميع الوزارات المشرفة على الميناء من أجل الشروع في تريب أوضاع الميناء وفق دراسة متخصصة تعود بالنفع على جميع المصطافين والجهات المعنية.

وأبدت بلدية غزة استعدادها لإدارة الميناء وتطوير مرافقها بعد تقديم كافة الاقتراحات من الجهات المسئولة في الميناء .