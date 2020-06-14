"العمل "تشارك في اجتماع تحضيري لإنشاء ومأسسة منصة الرياديات الفلسطينيات

غزة-الرأي

شاركت وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني ممثلة فادي الشلتوني في اجتماع تحضيري لمشروع إنشاء منصة توجيهية عليا للرياديات الفلسطينيات تحت اشراف جمعية تنمية المرأة الريفية RWDS .

وذلك بهدف تمكين السيدات العاملات في مجال التصنيع الغذائي من خلال انشاء ومأسسة جسم تمثيلي يدافع عن حقوقهم ويبرز دور المشاريع الصغيرة للحد من الفقر والبطالة في قطاع غزة ،بالإضافة إلى العمل على بناء قدرات العاملات في الوحدات الانتاجية في المجالات الادارية والاقتصادية والفنية والاجتماعية .

واوضح الشلتوني أن الهدف من مشاركة الهيئة هو نشر الوعي التعاوني لدى المؤسسات العامة والخاصة والشريكة ، والتشجيع على العمل التعاوني كحل جزئي لبعض المشاكل الاقتصادية في قطاع غزة , وتوضيح شروط اعتبار الجسم الممثل للرياديات الفلسطينيات كجمعية تعاونية خاضعة لشروط وأحكام قانون التعاون الفلسطيني .

