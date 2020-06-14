بلدية غزة تعقد لقاء تشاوري مع سكان شارع الجزائر في تل الهوا

غزة-الرأي

عقدت بلدية غزة لقاءً تشاوريًا مع سكان شارع الجزائر الممتد من شارع جامعة الدول العربية غربا وحتى شارع مصطفى حافظ شرقًا والشوارع المتفرعة منه، لاطلاعهم على مخططات التطوير المقرر تنفيذها في الفترة القادمة.

وحضر اللقاء الذي عقد في مطعم قرطبة الواقع في الشارع، عضو المجلس البلدي بدر صبرة، ومدير دائرة العلاقات العامة المكلف في البلدية م. حسين عودة، وطاقم وحدة التعاون الدولي، ورئيس لجنة حي تل الهوا كمال اسليم، وجمع من سكان الشارع المقرر تطويره.

وأكد صبرة أن المجلس البلدي منذ تسلم مهامه في اغسطس الماضي، وضع قضية تطوير الخدمات وتسهيل الاجراءات ضمن أولوياته التي يسعى لتنفيذها بالشراكة مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص، رغم الظروف الصعبة التي يحياها شعبنا الفلسطيني في المدينة بفعل الأزمات المتلاحقة.

وأوضح أن شارع الجزائر من الشوارع الحيوية في المدينة والتي تخدم عددًا كبيرًا من طلبة الجامعات والمؤسسات الرسمية والأهلية، الأمر الذي دفع المجلس البلدي إلى وضعه على سلم الأولويات وعلى قائمة المشاريع المقرر تنفيذها حتى وصلنا إلى مرحلة متقدمة واقتراب موعد تنفيذ المشروع.

واستعرض اللقاء رؤية المجلس البلدي في تطوير المشاريع وآلية اختيارها ومراحل تنفيذها، والتعريف بمعيار التزام سكان المنطقة المقرر تطويرها بسداد المستحقات المالية للبلدية كأحد معايير تنفيذ المشاريع التنموية، ونهج الشراكة التي تتبعها البلدية وجهود الارتقاء بالخدمات المقدمة.

وأطلع عودة سكان المنطقة على التسهيلات المالية التي تقدمها البلدية في العام الحالي، وفتح باب النقاش والحوار مع المواطنين واستمعت البلدية إلى تساؤلات السكان وأجابت عنها.

