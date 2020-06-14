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التنمية الاجتماعية تقدم الحلويات والهدايا لأسرة أنجبت بالحجر الصحي

14 حزيران / يونيو 2020 09:44

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غزة-الرأي

قدمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في لجنة طوارئ محافظة خان يونس التهاني الحارة والهدايا لأسرة أنجبت صغيرها في احد مراكز الحجر الصحي في محافظة خانيونس .
بدوره ،أوضح مدير مديرية خان يونس أ. سامي برهوم أنه فور إنجاب الأسرة للطفل وقدوم المولود بمركز فندق الأمل للحجر الصحى اضفى جو من السعادة والفرح على النزلاء وهذا كان واضحا من خلال رسائل المحجورين بمجموعة الواتس الخاصة بالنزلاء, حيث قامت الوزارة بتوزيع الحلويات على المواطنين المحجورين داخل الفندق وقدمت أيضا مجموعة من المستلزمات الصحية والهدايا الخاصة بالمولود .

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