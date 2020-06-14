"معروف" : الإعلام الحكومي يسخر كافة وسائله الاعلامية في خدمة الإعلاميين

غزة- الرأي

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن الإعلام الحكومي يسخر كافة وسائله الاعلامية المتعددة في خدمة الإعلاميين وتسهيل مهامهم من أجل خدمة الإعلام الفلسطيني ونقل رسالة أبناء الشعب الفلسطيني.

وجاءت تأكدات معروف، خلال زيارته لكل من الإعلامي عماد زقوت مدير عام إذاعة الأقصى، والمجموعة الإعلامية الفلسطينية.

حيث هنأ وفد من وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي، الإعلامي عماد زقوت مدير عام إذاعة الأقصى، بمنصبه الجديد في إدارة الإذاعة، معبراً عن تقديره العالي لدور الإذاعة في خدمة القضية الفلسطينية وتعبيرها عن تطلعات شعبنا الفلسطيني للحرية والاستقلال.

وضم الوفد برئاسة معروف، ومدير العلاقات العامة والتدريب د. مؤمن عبد والمستشار د. تيسير محيسن، ومدير وحدة التنسيق مع الوزارات محمد حبيب ومدير وكالة الرأي إسماعيل الثوابتة ومدير الشؤون الإدارية والمالية رامي الغرباوي، فيما كان في استقبال الوفد إلى جانب الزميل عماد زقوت، كلا من مدير دائرة الأخبار حسن الديراوي ومدير الشؤون الإدارية حسن النجار.

و أكد معروف أن عظم المسؤولية الملقاة على عاتق فرسان إذاعة الأقصى، لاسيما في ظل التحديات والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها صفقة ترامب لتصفية القضية على حساب حقوقنا الوطنية، مشيراً إلى أهمية بذل المزيد من الجهد من أجل جذب الجمهور الفلسطيني وتوعيته بالمستجدات والتطورات المتلاحقة على صعيد القضية الفلسطينية.

وأعرب عن ثقته بإدارة إذاعة صوت الأقصى بقيادة الاعلامي عماد زقوت لمواصلة مسيرة النهوض بالإذاعة، وأداء رسالتها رغم صعوبة الظروف المحيطة بها، لاسيما في ظل الأزمات المتلاحقة جراء الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، ومضى يقول: "إذاعة الأقصى حققت انجازات كبيرة على مدار تاريخها، لاسيما في محطات العدوان على قطاع غزة، والمطلوب منها مواصلة رسالتها النبيلة والوطنية في خدمة شعبنا الفلسطيني".

من جانبه، رحب الإعلامي زقوت بوفد المكتب الإعلامي الحكومي، مثنياً على جهوده في خدمة الصحفيين ووسائل الإعلام وتسهيل مهامهم في قطاع غزة، مؤكداً عزمه على مواصلة درب أسلافه في إدارة الإذاعة لتحقيق ريادتها وتميزها في تغطية الشأن الفلسطيني، معبراً عن ثقته بقدرة وعزيمة طواقم الإذاعة وتكامل جهودهم لخدمة القضية الفلسطينية رغم صعوبة الأوضاع الميدانية والسياسية والأزمات المالية.

وفي ذات السياق، نظم الوفد زيارة إلى المجموعة الإعلامية الفلسطينية لتهنئهم في ذكرى انطلاقتها، متمنين لهم دوام التقدم ومواصلة عملهم الإعلامي المميز، كما وثمن الوفد ممثلا برئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف الدور الإعلامي الكبير للمجموعة الإعلامية الفلسطينية في نقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني .

