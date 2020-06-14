الإعلام الحكومي ينظم لقاًء يجمع الصحفيين برئيس سلطة الأراضي

غزة- الرأي

نظمت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي اليوم لقاًء يجمع عددا من الصحفيين برئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة للحديث حول آليات عمل سلطة الأراضي في وقف التعديات على الأراضي الحكومية، جاء ذلك بحضور رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة.



وقال رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة أن سلطة الأراضي هي مؤسسة حكومية تسعى إلى تثبيت حق ملكية الأموال غير المنقولة للمواطنين وللحكومة و المؤسسات الأهلية و الرسمية، وتنظيم العمل المساحي، وإدارة أملاك الحكومة معتمدة على مبدأ النزاهة و الشفافية.



وأوضح أن سلطة الأراضي خلال السنوات الماضية قامت باستنفاد جزء كبير من رصيد الأراضي الحكومية لإقامة شبكات الطرق والمرافق الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والسكينة وغيرها من المرافق العامة، لافتا أن ما تبقى قد لا يفي بحاجة الأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني.



وأضاف أبو صبحة أن هناك لغط كبير يحدث لدى المواطنين عند قيام سلطة الأراضي بإزالة التعديات عن الأراضي الحكومية والتي هدفها وقف اجراءات إزالة التعديات وشخصنة الأمور بتوجيه الاتهامات لرئيس سلطة الأراضي بالوقوف خلف إزالة التعديات في ظل أن هناك ما يقارب من 80 ألف دنم وضع يد المواطنين عليها بشكل غير قانوني.

وأشار أن الأراضي المتعدى عليها من أرض ما يسمى أراضي المندوب تبلغ حوالي من 5 إلى 6 الآلاف دونم ، موضحا أن المعتدين على هذه الأراضي الحكومية من المواطنين لهم سنوات طويلة عندما خيرهم المندوب السامي البريطاني من العام 1928 لغاية 1930 بوضع يدهم عليها وتسجليها في الطابو لمن أراد، مبينا أن هؤلاء لهم جزء من الأحقية وليس الحق كاملا.

وبين أبو صبحة ما يطلق عليه أراض المحلول وهي في حي الزيتون منذ عشرات السنوات والتي منحها الحاكم العسكري المصري للمواطنين لتسجيلها في الطابو لكن تم حل الاتفاق بعد 3 سنوات وتعتبر هذه الأراضي حكومية ملك للدولة، مضيفا أننا كسلطة أراضي لا ننتزع الأرض من المواطنين إلا في الضرورة المتمثلة بإنشاء مرافق حكومية صحية أو خدماتية للمواطنين.

وذكر أنني منذ تولي منصبي شكلت لجنة فنية للأراضي الحكومية المندوب والمحلول وتم رفع التوصيات للمجلس التشريعي لسن القوانين اللازمة مع تعويض بما نسبته 18 % للمتعدين على الأراضي، لافتا أن سلطة الأراضي شريكة مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية في تطبيق القانون وازالة التعديات واستعادة الأراضي الحكومية.

وتطرق أبو صبحة إلى قانون العشوائيات والذي يجرم التعدي على الأراضي الحكومية والأحكام المغلظة في محاكمة المتعدين والتي تصل إلى سجن 4 سنوات ودفع غرامة مالية تصل إلى 40 ألف دينار، موضحا أن هذا القانون معطل ولم يطبق حتى الآن نظراً للظروف الراهنة التي تعصف بقطاع غزة.

وأكد أن سلطة الأراضي تعمل على تعويض من تعدى على الأراضي الحكومية قبل عام 2010م وبعد هذه الفترة لا يتم التعويض، مبيننا أن سلطة الأراضي تتخذ تستنفذ جملة من الاجراءات القانونية بحق المعتدين على الأراضي الحكومية قبل عملية الإزالة.

وتابع أبو صبحة أن سلطة الأراضي أحدثت نقلة نوعية في مجال تقديمها الخدمات للمواطنين من خلال حوسبة المعلومات العقارية بشكل متكامل، والعمل على تطوير نظام رقابي شامل للحفاظ على أملاك الحكومة، وتعزيز العلاقة مع الجهات القضائية و التنفيذية، والعمل على تطوير البيئة القانونية في السلطة، وضبط العمل المساحي في أراضي (الطابو) وأراضي التسوية وإنتاج خرائط بقاعدة بيانات مكانية دقيقة، تطوير القدرات المؤسسية.