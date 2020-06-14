بلدية الاحتلال تهدم منزلين بمدينة اللد

هدمت آليات وجرافات بلدية اللد بالداخل المحتل، صباح اليوم الأحد، بحماية قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ووحداتها الخاصة، أجزاء من منزل تعود ملكيته لعائلة أبو زايد فيحي المحطة بمدينة اللد، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأكد شهود عيان أن الآليات والجرافات هدمت أيضا أجزاء من منزل آخر يتبع للعائلة في مدخل مدينة اللد.

ومنعت الشرطة المواطنين من الاقتراب من مكان الهدم، إذ فرضت طوقا على المنطقة، فيما ما قامت الجرافات بهدم المنزل في حي المحطة.

هذا، وشهدت البلدات العربية في البلاد تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، وذلك بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في بلدات الطيرة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وبلدات عربية أخرى في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وغيرها.