بلدية خان يونس تجمع وترحل 4,421 طن نفايات و1260 كوب ردميات ورمال زائدة

غزة-الرأي

قامت طواقم "صناع الجمال" بدائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بجمع وترحيل (4,421) طنًا من النفايات تم جمعها من الشوارع والأحياء والأسواق ومراكز التسوق المختلفة، فيما تمكنت من نقل وترحيل (1260) كوبًا من الردميات والرمال الزائدة كانت قد جُمعت عبر آليات البلدية المختلفة وذلك خلال شهر مايو الماضي.

وذكر رئيس قسم صناع الجمال بالبلدية أ. محمـد الأغا، أن صناع الجمال يعملون ضمن خطة النظافة المعدة سابقًا والتي تم زيادة وتيرتها بسبب وباء فايروس كورونا، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية تعمل بنظام الورديات وتنتشر في كافة أرجاء المدينة وذلك للمحافظة على قدر كبير من نظافة الشوارع والأحياء وكنس الشوارع وتنظيفها من الأوراق المتطايرة بشكل دوري وكذلك التخلص من النفايات وفق النظام العمول به.

وبين الأغا أن مفتشي قسم صناع الجمال قاموا بمتابعة (19) شكوى وتم عمل اللازم بشأنها وحلها ميدانياً، لافتًا إلى أن وحدة الآليات الثقيلة تمكنت من جمع ( 1160) كوبًا من الردميات و(100) كوبًا من الرمال الزائدة.