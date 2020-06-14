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1376 إصابة بـ"كورونا" في المجتمع العربي بالداخل المحتل

14 حزيران / يونيو 2020 10:31

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية بالداخل المحتل، إلى 1376 بينهم 376 إصابة نشطة، بحسب الهيئة العربية للطوارئ.

أغلقت مدارس وعلقت الدراسة في العديد من القرى والمدن العربية في المثلث والنقب والجليل والمدن الساحلية، عقب الارتفاع المتواصل بالإصابات.

ووفقا لهيئة الطوارئ، بلغ مجمل عدد المصابين العرب بالفيروس حتى ،مساء السبتـ في البلدات العربية، لا يشمل المدن الساحلية، 1376 مع تسجيل 48 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وقد بلغت عدد الإصابات الجديدة المسجلة خلال الأسبوع الماضي 196 إصابة لتسجل نسبة ارتفاع أسبوعية بـ 16.6% مقارنة بـ8.5% أسبوع ما قبل.

وفي ظل تجدد انتشار فيروس كورونا ودخول طواقم تعليمية وطلاب وطالبات للحجر الصحي، علقت الدراسة في بعض البلدات العربية، في كافة المؤسسات التعليمية حتى يوم الثلاثاء.

 

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