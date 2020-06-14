وقاية النبات تنظم جولة ميدانية على أصحاب المشاتل في خانيونس

غزة-الرأي

نظمت الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بالتعاون مع مديرية زراعة خانيونس جولة ميدانية على أصحاب المشاتل في المحافظة.

وتأتي هذه الجولات المستمرة والمتواصلة لمراقبة وتقديم الارشادات الفنية اللازمة واستكمال تراخيص المشاتل والمحلات الزراعية

وتهدف الجولات تقديم الإرشادات خاصة لمحصول الزيتون، ومعرفة المزارعين بإعراض مرض "سل الزيتون" وكيفية مكافحتة والحد من انتشاره للرقي بالقطاع الزراعي وتقديم أفضل الموجود في ظل الأوضاع الحالية الصعبة الي يعيشها القطاع.