وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو وفريدمان يلتقيان اليوم لبحث "خطة الضم" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تجمع وترحل 4,421 طن نفايات و1260 كوب ردميات ورمال زائدة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الاحتلال تهدم منزلين بمدينة اللد وكالة الرأي الفلسطينية "قوافل الخير "توزع سـلال خـضـار على (100) أسرة مستورة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي ينظم لقاًء يجمع الصحفيين برئيس سلطة الأراضي وكالة الرأي الفلسطينية "معروف" : الإعلام الحكومي يسخر كافة وسائله الاعلامية في خدمة الإعلاميين وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تقدم الحلويات والهدايا لأسرة أنجبت بالحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعقد لقاء تشاوري مع سكان شارع الجزائر في تل الهوا وكالة الرأي الفلسطينية "العمل "تشارك في اجتماع تحضيري لإنشاء ومأسسة منصة الرياديات الفلسطينيات وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي: إعادة تشكيل المجالس البلدية تهدف لتحسين الخدمات
أخبار » أخبار الأسرى

أسرى "عوفر" ينفون وجود اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال

14 حزيران / يونيو 2020 11:12

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

نفى الأسرى في سجن "عوفر" ما يتم تناقله عن وجود اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال.

وقال نادي الأسير، إن الأسرى شددوا على ضرورة توخي الدقة والحذر، والاعتماد على المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، كمصدر للمعلومات.

وحذر الأسرى من نقل معلومات عن وسائل إعلام الاحتلال، دون التأكد من صحتها، لاسيما في الظرف الراهن الذي يُواجه فيه الأسرى، عزلاً مضاعفاً مع استمرار توقف زيارات المحامين، وزيارات عائلاتهم.

وفي السياق، أكد الأسرى أن خطواتهم النضالية مستمرة في مواجهة إجراءات إدارة السجون التنكيلية التي تصاعدت مع الإجراءات المرتبطة بالوباء، والتي فاقمت من صعوبة الظروف الحياتية الاعتقالية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزع سـلال خـضـار على (100) أسرة مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟