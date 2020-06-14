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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

14 حزيران / يونيو 2020 11:43

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين وحاخاماتهم أدوا صلوات تلمودية في ساحات المسجد الأقصى، واصطحبوا أطفالهم خلال اقتحام المسجد.

 وذكرت المصادر، أن أحد "الحاخامات" ردد دعوات تلمودية خاصة بالهيكل المزعوم بصوتٍ مرتفع في ساحة قبة الصخرة.

 ويواصل المستوطنون اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، ويؤدون طقوسًا تلمودية وجولات استفزازية، بالتزامن مع تصاعد إبعاد الاحتلال لعدد كبير من المرابطين عن المسجد الأقصى.

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