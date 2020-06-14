الزراعة تنظم زيارات ميدانية لعدد من مزارع الدواجن

غزة-الرأي

قامت مديرية زراعة غزة بزيارة تفقدية لعدد من مزارع الدجاج، وذلك استكملا لقرار الوزارة بالترخيص المجاني لمزارع الدجاج اللاحم، والاطلاع على المواصفات الفنية لعدد من مزارع التربية المتقدمة لحصول على الترخيص

وشملت الزيارة عدد 13 مزرعة بمنطقتي جحر الديك، والمغراقة، كما يجري العمل على استكمال الشروط الفنية لعدد آخر من الطلبات المتقدمة للحصول على التراخيص.

وكانت وزارة الزراعة قد شرعت بحملة شاملة لترخيص مزارع الدواجن في قطاع غزة،وأرفقت الوزارة في إعلانها بالوثائق والشروط الفنية المطلوبة لترخيص مزرعة الدجاج اللاحم، ومن أهمها أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية، وأن يكون سقف المزرعة مغطى بالاسبست أو الزينقو المغلف أو الباطون، بالإضافة إلى وجود غرفة لحفظ الاعلاف محكمة الاغلاق ومحمية من الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس والجرذان والعصافير وتكون مفصولة عن الحظيرة.

الى جانب ذلك أن لا يقل ارتفاع الحظيرة عن 3 أمتار، ووجود أحواض تعقيم بعمق وسعة مناسبة تحتوي على مواد مطهرة توضع على أرضية وبوابات المزرعة الخارجية والداخلية، وإحاطة المزرعة بسياج للحماية مع بوابة كبيرة تسمح بضبط الدخول والخروج، فضلاً عن تجهيز المزرعة بوسائل التهوية والتبريد والتدفئة السليمة".