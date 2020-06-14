استئناف زيارات ذوي أسرى القدس بسجن "النقب" غدًا

القدس- الرأي:

أعلن المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، استئناف زيارات الأهالي من فئة القرابة الأولى لأسرى القدس في سجن النقب الصحراوي، يوم غدٍ الاثنين، بعد انقطاع لثلاثة شهور بسبب " كورونا"، حيث سيسمح لنصفهم تقريبا، مع اتخاذ إجراءات الوقاية.

واعتبر فروانة في تصريح له، هذه الخطوة انفراجة مهمة، بعد أيام من زيارات لأهالي أسيرات الداخل، متوقعاً أن تستمر بما يشمل الأسرى كافة في جميع السجون بشكل منتظم. باعتبار أن هذا حقهم.

يشار الى أن زيارات الأسيرات وإدخال الملابس لهن قبل أيام جرت بعيداً عن الصليب الأحمر ودون أي دور له، وأيضاً زيارات أسرى القدس ستتم على نفقة الأهالي الخاصة.