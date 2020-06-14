بلدية خان يونس تتلف 3,4 طن أغذية فاسدة وتشرف على ذبح 474 ذبيحة

غزة-الرأي

أتلفت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة (3,4) طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وذلك خلال الجولات التفتيشية على المحلات التجارية بالمدينة خلال شهر مايو من العام الجاري.

وأوضح مسئول قسم الصحة العامة في البلدية أ. سعيد الأسطل، أن الأغذية المتلفة اشتملت على مجمدات ولحوم ودجاج ومشروبات ومرتديلا وعصائر وشوكلاه ودقيق ومعلبات وغيرها، مبيناً أنه قد تم تحرير (3) محاضر ضبط وإتلاف بحق مرتكبي المخالفات وتحويل ملفاتهم للجهات القضائية المختصة.

وبين الأسطل أن المسلخ البلدي قد أشرف طبياً على ذبح (474) رأس ماشية صغيرة وكبيرة شملت (458) رأس كبير، و(13) رأس صغير، بالإضافة إلى إتلاف (552) كجم بشكل جزئي شملت (100) كجم لحوم، و(157) كجم كبدة و(95) كجم رئة و(30) كجم قلب، و(20) كجم كلية و(15) كجم طحال، و(135) كجم أحشاء داخلية.

وأشار إلى أن قسم الصحة العامة قام بمنح تراخيص مزاولة لــ(3) حرف جديدة بعد إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، بالإضافة إلى متابعة (32) شكوى من الجمهور والتعامل معها وفق النظام، وتحرير (29) إخطاراً و(3)مخالفات لغير الملتزمين بالشروط الصحية.