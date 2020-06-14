"الشباب والرياضة" تفتتح مبادرة "إعادة تدوير خامات البيئة"

غزة-الرأي

افتتحت وزارة الشباب والرياضة مبادرة "إعادة تدوير خامات البيئة"، والتي تنفذها مجموعة الأقصى الكشفية، صباح اليوم الأحد، في قاعة الوزارة بغزة، بحضور أحمد محيسن وكيل الوزارة، وجمال العقيلي مدير عام الشباب وخالد بحور مدير العمل التطوعي.

وأشاد أحمد محيسن وكيل الوزارة بالمبادرة التي تعتمد على الاستفادة مخلفات البيئة وصناعة مواد مفيدة للمجتمع، وأكد محيسن دعم الوزارة للمبادرات النوعية التي تعتمد على أفكار جديدة وإنتاج مواد متنوعة.

بدوره، شكر عمر العطل قائد مجموعة الأقصى الكشفية دعم الوزارة وحضور وكيل الوزارة في الافتتاح، وأشار إلى أن العمل الكشفي يشارك في العديد من المبادرات النوعية، ويسعى لتطوير الجهود التي تخدم في كافة الأعمال التطوعية والإنتاجية والإبداعية.

يذكر أن المبادرة ستنفذ على مدار ثلاثة أيام بإشراف الفنان التشكيلي أيمن الحصري، على أن تختتم فعاليات المبادرة بمعرض فني لمخرجات مبادرة "إعادة تدوير خامات البيئة".

وتمثل هذه المبادرة إحدى المبادرات الشبابية التي تمولها الوزارة وتنفذها المراكز الشبابية والمجموعات الكشفية ضمن (60) مبادرة شبابية.