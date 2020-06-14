وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني برفح يعقد محاضرة تعليمية لفريق عالم سوا" للتطوير والتدريب وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تتلف 3,4 طن أغذية فاسدة وتشرف على ذبح 474 ذبيحة وكالة الرأي الفلسطينية بحر يدعم موقف نواب الضفة الرافض لقانون حماية الأسرة بشكله الحالي وكالة الرأي الفلسطينية استئناف زيارات ذوي أسرى القدس بسجن "النقب" غدًا وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنظم زيارات ميدانية لعدد من مزارع الدواجن وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تغلق نقطة تعبئة غاز عشوائية بمدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية نفق جديد أسفل باب المغاربة وحائط البراق بالأقصى وكالة الرأي الفلسطينية حكومة الاحتلال تصادق اليوم على إنشاء مستوطنة "ترامب" بالجولان المحتل وكالة الرأي الفلسطينية أسرى "عوفر" ينفون وجود اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

"الشباب والرياضة" تفتتح مبادرة "إعادة تدوير خامات البيئة"

14 حزيران / يونيو 2020 12:32

1
1

غزة-الرأي

افتتحت وزارة الشباب والرياضة مبادرة "إعادة تدوير خامات البيئة"، والتي تنفذها مجموعة الأقصى الكشفية، صباح اليوم الأحد، في قاعة الوزارة بغزة، بحضور أحمد محيسن وكيل الوزارة، وجمال العقيلي مدير عام الشباب وخالد بحور مدير العمل التطوعي.
وأشاد أحمد محيسن وكيل الوزارة بالمبادرة التي تعتمد على الاستفادة مخلفات البيئة وصناعة مواد مفيدة للمجتمع، وأكد محيسن دعم الوزارة للمبادرات النوعية التي تعتمد على أفكار جديدة وإنتاج مواد متنوعة.
بدوره، شكر عمر العطل قائد مجموعة الأقصى الكشفية دعم الوزارة وحضور وكيل الوزارة في الافتتاح، وأشار إلى أن العمل الكشفي يشارك في العديد من المبادرات النوعية، ويسعى لتطوير الجهود التي تخدم في كافة الأعمال التطوعية والإنتاجية والإبداعية.
يذكر أن المبادرة ستنفذ على مدار ثلاثة أيام بإشراف الفنان التشكيلي أيمن الحصري، على أن تختتم فعاليات المبادرة بمعرض فني لمخرجات مبادرة "إعادة تدوير خامات البيئة".
وتمثل هذه المبادرة إحدى المبادرات الشبابية التي تمولها الوزارة وتنفذها المراكز الشبابية والمجموعات الكشفية ضمن (60) مبادرة شبابية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزع سـلال خـضـار على (100) أسرة مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟