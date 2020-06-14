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استعدادا لفصل الصيف

بلدية غزة تشرع بحملة تقليم أشجار الشوارع والجزر

14 حزيران / يونيو 2020 12:37

غزة-الرأي

شرعت بلدية غزة بتنفيذ حملة لتقليم الأشجار في الشوارع والجزر استعداداً لفصل الصيف وضمن جهود الحفاظ على الصحة البيئة في المدينة .

وبينت البلدية أن الحملة ستشمل كافة شوارع وجزر المدينة، وسيتم تقليم الأشجار وفقاً لمعايير معينة منها حجم الشجرة وموقعها، ومدى تأثيرها على رؤية السائقين.
وأوضحت أن الهدف الأساسي من حملة تقليم الأشجار هو؛ الحفاظ على شكل الأشجار، ومنع احتكاك الأشجار في أسلاك الكهرباء، وتقليل حوادث السير من خلال توضيح الرؤية أمام السائقين والمواطنين المارين على الجزر والشوارع، بالإضافة إلى منعع دخول فروع الأشجار لبيوت المواطنين المجاورة للأشجار، وتكاثر الطيور والخفافيش بداخلها .

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