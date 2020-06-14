"محيسن" يهنئ رئيس بلدية بيت لاهيا بمنصبه الجديد

غزة-الرأي

هنأ أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، المهندس علاء العطار بمناسبة تسلمه منصب رئيس بلدية بيت لاهيا، وذلك خلال زيارة وفد الوزارة، اليوم الأحد مقر البلدية، وضم الوفد وكيل الوزارة والمدراء العامون سعيد أبو سلطان ود.محمود بارود وأحمد المشهراوي.

وتمنى أحمد محيسن وكيل الوزارة التوفيق لرئيس البلدية الجديد، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وتطرق محيسن خلال حديثه عن التعاون بين الوزارة والبلدية، وإمكانية توفير مساحات لممارسة الشباب هواياتهم، وأماكن لاستيعاب مواهب وإبداعات الشباب.

بدوره، شكر المهندس علاء العطار زيارة وفد الوزارة وأشاد بالجهود التي تبذلها الوزارة من أجل خدمة الشباب، وتقديم البرامج التي تساعد في التخفيف من معاناة الشباب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد العطار أن بلدية بيت لاهيا ستعمل مع الوزارة على دراسة برامج التعاون وتنفيذ الأنشطة التي تعود بالنفع على المجتمع.

وفي نهاية اللقاء قدم وكيل الوزارة درعا تقديرياً للمهندس علاء العطار بمناسبة تسلمه المنصب الجديد.