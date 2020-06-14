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وزارة الأسرى تحذر من الوضع الصحي للأسير المعزول منصور الشحاتيت

14 حزيران / يونيو 2020 01:18

وزارةالأسرى تحذر من الوضع الصحي الخطير للأسير المعزول منصور الشحاتيت
وزارةالأسرى تحذر من الوضع الصحي الخطير للأسير المعزول منصور الشحاتيت

غزة- الرأي

حذرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة،  من خطورة الوضع الصحي الذى وصل إليه الأسير المريض منصور الشحاتيت " 34 عام " من بلدة دورا جنوب الخليل، والمحكوم بالسجن 18 عام ، نتيجة عزله الانفرادي بسجن جلبوع منذ أكثر من شهرين، الأمر الذي أدى الى تراجع مستمر في وضعه الصحي.

وأوضحت الوزارة، أن الأسير الشحاتيت تعرض للتنكيل خلال تواجده داخل العزل الانفرادي، فهو يعانى من ضيق في التنفس وعدم انتظام في دقات القلب وفقدان الذاكرة بسبب تعرضه للتعذيب القاسى داخل العزل والضرب من قبل وحدات القمع.

وحملت الوزارة ادارة السجن المسؤولية الكاملة عن الوضع الصحى الذي وصل اليه ، وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة ادخال اطباء متخصصين لتشخيص حالة الأسير وبضرورة متابعة وضعها الصحي الخطير.

يذكر أن الأسيرة اللبدي قابعة في معتقل "الجلمة" بزنزانة ضيقة ومعتمة وعديمة التهوية والإضاءة ومليئة بالرطوبة والحشرات، وفيها 4 كاميرات مراقبة، وترفض إدارة السجن إعطاءها أي احتياجات شخصية.

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