الثروة السمكية تنظم جولات تفتيشيه على مناطق مصبات المجاري

غزة-الرأي

قام قسم التفتيش والضبط بالإدارة العامة للثروة السمكية بعدة جولات تفتيشيه على مناطق الصيد في مصبات المجاري، حيث قام بإرشاد وتحذير الصيادين من صيد وتداول الاسماك القريبة من مصبات المجاري وقد جرى التنسيق بالخصوص مع المباحث العامة والشرطة البحرية

ودعت الثروة السمكية المواطنين كافة بالتبليغ عن المخالفين إضافة إلى عمل دوريات مشتركة بخصوص هذا المجال

كما جري تنظيم جولة ميدانية أخرى في منطقة شمال قطاع غزة من أجل إرشاد وتحذير الصيادين من الصيد وتداول هذه الاسماك، حيث قام بالجولة أ. أحمد الشيخ علي بالتنسيق مع المباحث العامة والشرطة البحرية.

وفي السياق ذاته ،قامت دائرة مراقبة البيئة البحرية وبالتعاون مع المباحث العامة، والشرطة البحرية بالتفتيش على شباك الصيادين ومدى ملاءمتها للمواصفات الخاصة بقانون الصيد الفلسطيني، وذلك تطبيقاً لمسئولياتها في التفتيش والضبط للمخالفين في مهنة الصيد

