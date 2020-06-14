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تعليم خان يونس تعزز تعاونها مع تعليم شمال غزة

14 حزيران / يونيو 2020 01:25

تعليم خان يونس تعزز تعاونها مع تعليم شمال غزة
تعليم خان يونس تعزز تعاونها مع تعليم شمال غزة

خان يونس- الرأي

استقبل أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، وفداً رفيع المستوى من مديرية التربية والتعليم بشمال غزة، ضم: أ. نبيل العرابيد مدير التربية والتعليم، وأ. موسى شهاب مدير الدائرة الفنية وأ. جواد صالحة مدير الدائرة الإدارية، ود. معين أبو جاسر رئيس قسم الإدارات المدرسية، وم. إيهاب الحليمي رئيس قسم الحاسوب، وأ. إسماعيل البياري رئيس قسم العلاقات العامة، بحضور: أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام بتعليم خان يونس.

ورحب أ. الفرا بالحضور، وعبر عن سعادته بزيارة وفد تعليم شمال غزة لتعليم خان يونس، مؤكداً أنه يعتز بهذه العلاقة الطيبة التي تربط بين المديريتين، وشكرهم على هذه المبادرة الطيبة.

من ناحيته شكر أ. العرابيد إدارة مديرية تعليم خان يونس على حسن الاستقبال، موضحاً أن الزيارة تأتي لتوطيد أواصر التعاون بين مديرية تعليم شمال غزة ومديرية تعليم خان يونس.

 وتناول الطرفان الحديث في العديد من القضايا التربوية والتعليمية، وعرضا تجربتهم في قيادة الميدان خلال امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة كورونا.

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