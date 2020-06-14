التعليم تعقد اجتماعًا لمنسقي الامتحان التطبيقي الشامل لدورة أغسطس القادم

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اجتماعًا لمنسقي الامتحان التطبيقي الشامل لدورة أغسطس للعام 2020م, وذلك في مقر الوزارة بغزة.

وحضر اللقاء د. أيمن اليازوري الوكيل المساعد للتعليم العالي، م. عبد الرحمن جبر مدير عام التعليم المهني، م. أسامة يونس مدير عام الحاسوب, د. عبد الحميد اليعقوبي مدير دائرة الامتحانات في التعليم العالي.

وأكد د. اليازوري أن الوزارة ماضية في تطوير الأداء في جميع نواحي العمل التعليمي وخاصة على مستوى التعليم العالي، مشددًا حرص الوزارة على إدخال الحوسبة في التعليم والامتحانات، ووضع لمسات تطويرية في بنائية الاختبار من حيث المفردات والمهارات الفردية والمركبة وحل المشكلات, مشيدًا بإنجاز تطبيق الامتحان الشامل بشكل محوسب لدوره يناير والبناء عليها.

وشدد د. اليازوري على ضرورة وضع الخطط الاجرائية لإنجاح الامتحان التطبيقي الشامل المحوسب من حيث الاشراف والمتابعة ووضع الامتحانات والحوسبة والتنفيذ والمراقبة وصولًا لإخراج النتائج, مشيرًا إلى مجموعة من الاجراءات منها الصحية لتنفيذها في قاعات الامتحان.

بدوره استعرض م. جبر محاور اللقاء والتي تضمن التغذية الراجعة لدورة يناير, وتأثير وباء كورونا على تنفيذ امتحان الشامل, وتقييم للتعليم عن بعد وامكانية تأثيره على امتحان الشامل, وما يستجد ويطرح من موضوعات يمكن مناقشتها, مؤكداً على ضروري تطبيق ما تم عرضه من مهارات وتصنيفات وتضمينها في الامتحان.

