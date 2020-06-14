وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعقد اجتماعًا لمنسقي الامتحان التطبيقي الشامل لدورة أغسطس القادم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس تعزز تعاونها مع تعليم شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية الثروة السمكية تنظم جولات تفتيشيه على مناطق مصبات المجاري وكالة الرأي الفلسطينية استنئاف اعتصام أهالي الأسرى الأسبوعي بغزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحذر من الوضع الصحي للأسير المعزول منصور الشحاتيت وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض الميناء وكالة الرأي الفلسطينية صحيفة عبرية: دول عربية نقلت للسلطة أن ضم الضفة سيطبق على مراحل وكالة الرأي الفلسطينية "نقابات العمال" تتم 87مخالصة عمالية بقيمة 210 آلاف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يهنئ رئيس بلدية بيت لاهيا بمنصبه الجديد وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بحملة تقليم أشجار الشوارع والجزر
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تفتتح البرنامج التدريبي "التعريفي" للموظفين الجدد

14 حزيران / يونيو 2020 01:31

1
1

غزة-الرأي

افتتحت دائرة تنمية الموارد البشرية بوزارة الزراعة بالتعاون مع الإدارات العامة بالوزارة صباح اليوم البرنامج التدريبي التعريفي الثاني للموظفين الجدد بمركز التدريب، وذلك بحضور وكيل الوزارة د.ابراهيم القدرة، وعدد من المدراء العامون بالوزارة، وبحضور الكوكبة الجديدة من الموظفين.
وكانت الزراعة استقبلت قبل ثلاثة شهور عدداً من الموظفين الجدد المفرزين من قبل ديوان الموظفين العام للعمل في الوزارة ومرافقها وادارتها ومختبراتها.
بدوره، رحب وكيل الوزارة د. إبراهيم القدرة بالموظفين الجدد باعتبارهم إضافة نوعية، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية من المهندسين القدامى، وضرورة تفعيل الدورات التدريبية وإجراءها على أرض الميدان داخل العمل، والتعلم من الحقل الزراعي واكتساب كل المعلومات والخبرات.
وقال القدرة " الزراعة وزارة حيوية بما توفره من أمن غذائي للمواطنين، ورسالتنا هي تعزيز دور القطاع الزراعي في الوصول إلى تنمية اقتصادية وبيئية مستدامة واستغلال أمثل للموارد وتحقيق الأمن الغذائي".
هذا وقد وضعت دائرة التنمية البشرية بالوزارة برنامج تدريبي للموظفين الجدد سوف يستمر أسبوعين، وذلك للتعرف على كل مفاصل الوزارة والتدرج في استلام العمل.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزع سـلال خـضـار على (100) أسرة مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟