الزراعة تفتتح البرنامج التدريبي "التعريفي" للموظفين الجدد

غزة-الرأي

افتتحت دائرة تنمية الموارد البشرية بوزارة الزراعة بالتعاون مع الإدارات العامة بالوزارة صباح اليوم البرنامج التدريبي التعريفي الثاني للموظفين الجدد بمركز التدريب، وذلك بحضور وكيل الوزارة د.ابراهيم القدرة، وعدد من المدراء العامون بالوزارة، وبحضور الكوكبة الجديدة من الموظفين.

وكانت الزراعة استقبلت قبل ثلاثة شهور عدداً من الموظفين الجدد المفرزين من قبل ديوان الموظفين العام للعمل في الوزارة ومرافقها وادارتها ومختبراتها.

بدوره، رحب وكيل الوزارة د. إبراهيم القدرة بالموظفين الجدد باعتبارهم إضافة نوعية، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية من المهندسين القدامى، وضرورة تفعيل الدورات التدريبية وإجراءها على أرض الميدان داخل العمل، والتعلم من الحقل الزراعي واكتساب كل المعلومات والخبرات.

وقال القدرة " الزراعة وزارة حيوية بما توفره من أمن غذائي للمواطنين، ورسالتنا هي تعزيز دور القطاع الزراعي في الوصول إلى تنمية اقتصادية وبيئية مستدامة واستغلال أمثل للموارد وتحقيق الأمن الغذائي".

هذا وقد وضعت دائرة التنمية البشرية بالوزارة برنامج تدريبي للموظفين الجدد سوف يستمر أسبوعين، وذلك للتعرف على كل مفاصل الوزارة والتدرج في استلام العمل.

