المجلس البلدي الجديد لبلدية النصيرات يتسلم مهامه

الوسطى- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي وبلدية النصيرات، اليوم الأحد الموافق 14 حزيران، مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد.

وتمت عملية التسليم والاستلام بين رئيس لجنة تسير أعمال بلدية النصيرات موسى جبر ورئيس الجديد أ. أياد المغاري وبحضور وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان، و، المستشار. حسن أبو ريالة ومدير عام الرقابة أ. عطاف الكفارنة ومدير المنطقة أ. أحمد سمارة وبحضور كلا من أعضاء المجلس البلدي السابق والجديد.

وأشاد م. إبراهيم رضوان، بأداء لجنة الأعمال السابقة التي كلفتها الوزارة وبجهودها في خدمة سكان المدينة طيلة الفترة الماضية، رغم الظروف القاهرة التي تعرضت لها المدينة.

من ناحيته؛ شكر أ. أياد المغاري لجنة الأعمال السابقة ، وأكد أن المجلس البلدي الجديد سيعمل علي المشاركة المجتمعية للشباب في صنع القرار بمدينة النصيرات .

وفي نهاية اللقاء؛ جرى التوقيع على محضر استلام المجلس البلدي الجديد بشكل رسمي.