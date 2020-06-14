الأوقاف: لا جديد بشأن موسم الحاج هذا العام

غزة – الرأي:

قالت وزارة الأوقاف في الضفة الغربية المحتلة، إنها لم تبلغ من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بأي جديد حول موسم الحاج الحالي للعام 1441هـ.

وأشارت في الوزارة في بيان لها الأحد، إلى أنها على نفس الموقف الذي تم إبلاغها إياه بتاريخ 17/3/2020 بضرورة التمهل والتريث بالاستعداد للموسم.

وطالبت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بالانتباه إلى ما يتم تناقله على صفحاتها من معلومات غير رسمية، والتي تؤدي إلى إرباك المواطنين الراغبين بأداء هذه الفريضة.

وأضافت "في حال أبلغت من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بأي جديد ستضع المواطنين في صورته أولا بأول".