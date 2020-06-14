مستوطنة جديدة في الجولان المحتل تحمل اسم "ترمب"

الداخل المحتل-الرأي:

أعلن رئيس وزراء الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، اليوم الأحد، عن شروع حكومته ببذل جهود عملية في سبيل إقامة مستوطنة جديدة في الجولان المحتل تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأكد مكتب نتنياهو أنه صرح في مستهل جلسة حكومية أسبوعية، "سنبدأ اليوم باتخاذ خطوات عملية من أجل إقامة بلدة هضبة ترمب في الجولان".

وذكّر نتنياهو أن هذه الخطوة تأتي تكريما لقرار الرئيس الأميركي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان في مايو العام الماضي، في إجراء يتناقض مع القانون الدولي الذي ينص على أن الجولان أرض سورية محتلة.

وكانت حكومة الاحتلال قد نظمت العام الماضي مراسم احتفالية لتدشين المستوطنة الجديدة، لكنها لم تتخذ حتى الآن أي خطوات عملية في سبيل إقامتها.