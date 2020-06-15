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رابطة الليغا ستلاحق مشجعاً اقتحم مباراة برشلونة ومايوركا

15 حزيران / يونيو 2020 08:16

رابطة الليغا ستلاحق مشجعاً اقتحم مباراة برشلونة ومايوركا
رابطة الليغا ستلاحق مشجعاً اقتحم مباراة برشلونة ومايوركا

أفادت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم امس الأحد أنها ستلاحق قضائياً مشجعاً اقتحم أرضية ملعب مباراة برشلونة ومضيفه ريال مايوركا السبت ضمن المرحلة الثامنة والعشرين، الأولى التي تقام بعد التوقف القسري بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأقيمت المباراة التي انتهت بفوز كبير للفريق الكاتالوني برباعية نظيفة، على ملعب مايوركا. وهي كانت، كغيرها من مباريات الليغا بعد استئناف نشاطها، خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين ووفق إجراءات صحية صارمة لتفادي عدوى "كوفيد-19".

لكن أحد المشجعين تحدى الحراسة الأمنية ودخل أرضية الملعب مطلع الشوط الثاني، مرتدياً قميصاً للمنتخب الأرجنتيني يحمل الرقم 10 وأسم قائد برشلونة ليونيل ميسي.

وأشارت الرابطة في بيان الأحد إلى أنها "ستشرع في إجراءات قانونية ملائمة لأنها تعتبر أن الأحداث (التي قام بها الشخص) قد تصنَّف كجرم".

وبحسب ما أظهرت اللقطات التلفزيونية، حاول الشخص الذي اقتحم أرض الملعب التقاط صورة مع لاعب برشلونة جوردي ألبا، وهو لم يكن يضع كمامة أو يتخذ أي اجراءات وقائية.

وقال المشجع لإذاعة "كوبي" الإسبانية ليل السبت "حلمي هو التقاط صورة مع ميسي أو النجاح في لقائه. كنت أرغب في الوصول إليه، لكنني وجدت جوردي ألبا وطلبت منه التقاط صورة، لكنه لم يكن يرغب في ذلك".

وأشار إلى أن الشرطة أرغمته على مسح الصورة التي التقطها على عجل مع اللاعب، متوقعاً أن تتم معاقبته بدفع غرامة مالية على ما قام به.

وأشارت الليغا في بيانها إلى أن المشجع "خرق القواعد المفروضة في إطار التشريعات الصحية، ولم يلتزم بتعليمات رجال الأمن الخاص".

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