ريال مدريد يتغلب على إيبار بثلاثية ويواصل مطاردته لبرشلونة

حقق ريال مدريد فوزا مهما على نظيره إيبار بنتيجة ٣-١ في اللقاء الذي أقيم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن لقاءات الجولة الثامنة و العشرين من عمر الدوري الإسباني .

و افتتح الملكي أول أهدافه في الدقيقة ٤ عن طريق اللاعب الألماني توني كروس ، و في الدقيقة ٣٠ أضاف سيرجيو راموس ثاني الأهداف قبل أن يحرز مارسيلو ثالث أهداف ريال مدريد في الدقيقة ٣٧ .

و في الشوط الثاني استطاع إيبار من تسجيل هدف يتيم في الدقيقة ٦٠ عن طريق اللاعب بيدرو بيجاس ، ليحتفظ بعدها الميرينغي على تقدمه حتى نهاية اللقاء .

و بهذا الفوز واصل ريال مدريد مطاردته لغريمه التقليدي برشلونة حيث اصبح يمتلك في رصيده ٥٩ نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد ايبار عند النقطة ٢٧ في المرتبة السادس عشرة على سلم ترتيب الدوري الأسباني