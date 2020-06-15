النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2531)الاثنين15/6/2020
أخبار فلسطينية
- الاحتلال يفتتح رسميا نفقا جديدا أسفل “باب المغاربة”
- وزيرة الصحة: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل
- عريقات: خطة الضم الإسرائيلية ستقضي على أي احتمال للسلام في المنطقة
- الرئيس عباس يكلف السفير منصور بطرح تشكيل “ائتلاف دولي” لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية
- الحكومة الفلسطينية: إجلاء أول فوج من العالقين بمصر يوم الـ21 من الشهر الجاري
- منظمة التحرير: ضم سنتيمتر واحد من الأراضي الفلسطينية يعني القضاء على السلام
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أخبار إسرائيلية
- الموساد" يعتزم التواصل مع رؤساء عرب بشأن "خطة الضم"
- فريدمان يسعى لتنسيق خطوات الضم بين نتنياهو وغانتس وأشكنازي
- نتنياهو: لا تحسن بانتشار كورونا و200 إصابة يوميا
- تهديد قاضية بالمحكمة العليا: "نتيجة مباشرة لتحريض نتنياهو"
- جمعية حقوقية إسرائيلية تحذر من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى الفلسطينيين
- رئيس الموساد يسعى لإقناع دول عربية بالضم وبصدد جولة بالمنطقة
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الاخبار الدولية
- " 132 حالة وفاة كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم
- الاتحاد الأوروبي: نواصل الجهد الدبلوماسي لمنع إسرائيل من تنفيذ مخطط الضم
الاخبارالعربية
- الأردن: سيكون لنا رد رسمي إذا نفذ الاحتلال قرار ضم أراض فلسطينية
- الجامعة العربية تناقش تاثير "كورونا" على سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة والفقر بالمنطقة
- الإمارات تستجدي إسرائيل من بوابة الضم: حلفنا مقدّس!
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« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
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- الصحة الفلسطينية تخشى من إصابات غير مكتشفة بـ”كورونا”.. وعدد الحالات النشطة يقترب من…
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الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- «خارجية» البرلمان العربي تبحث التدخلات في المنطقة
الاهرام المصرية
- وحدات القمع الإسرائيلية تقتحم غرف الأسرى الفلسطينيين بسجني «ريمون وجلبوع»
- الحكومة الفلسطينية: إجلاء أول فوج من العالقين بمصر يوم الـ21 من الشهر الجاري
- الأردن: «ردنا جاهز إذا نفذ الاحتلال الإسرائيلي قرار الضم»
- عريقات: جرائم الاحتلال تستوجب عقوبات دولية صارمة
- منظمة التحرير: ضم سنتيمتر واحد من الأراضي الفلسطينية يعني القضاء على السلام
الغد الأردنية
- الاحتلال يفتتح رسميا نفقا جديدا أسفل “باب المغاربة”
- ترجيح إسرائيلي بتنفيذ “ضم تدريجي” لأجزاء من الضفة خشية تبعاته…
الشروق المصرية
الشرق القطرية
- عملية جراحية معقدة تنقذ حياة فتاة في غزة
- الأردن: سيكون لنا رد رسمي إذا نفذ الاحتلال قرار ضم أراض فلسطينية
- عريقات: خطة الضم الإسرائيلية ستقضي على أي احتمال للسلام في المنطقة
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين في الضفة
الاخباراللبنانية
- التصعيد في غزّة يحلحل المنحة القطرية؟
- الإمارات تستجدي إسرائيل من بوابة الضم: حلفنا مقدّس!
- دفعة واحدة أو تدريجياً: التجاذب الإسرائيلي لا يلغي الضم
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الصحة برام الله: تسجيل ٣ إصابات جديدة بـ"كورونا" في الخليل
- ملحم تعقيبًا على تأخر الرواتب: "نحن في معركة والموظفين شركاء فيها"
- حماس: خطاب السلطة التخويني تغطية لفقدانها إرادة مواجهة الاحتلال
- عودة اعتصام أهالي الأسرى الأسبوعي بغزة
- أوقاف رام الله: لم نبلغ بأي جديد حول موسم الحج الحالي
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
- كورونا..تعليق العمل بمنزل رئيس دولة الاحتلال
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القدس المحلية
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- إعادة اعتقال الأسير المحرر صلاح حسين بعد ساعاتٍ من الإفراج عنه!
- الإعلام: أكثر من 20 انتهاكا بحق صحافيي القدس خلال الفترة الماضية
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الحياة الجديدة
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- الحكومة: بدء اجلاء أول فوج من العالقين في مصر يوم 21 من الشهر الجاري
- محدث...مصرع ثلاثة أطفال دهساً في غزة
جريدة الأيام
- ملحم: عودة العالقين في مصر الأحد المقبل وصرف الرواتب يتم بمجرد توفر الإمكانية
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- »محافظ قلقيلية ينفي صحة قائمة بائعي الأراضي لإسرائيل
- »"مسارات" يخرج دورة برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات"
- »بقع التلوث تعم شواطئ غزة رغم التأكيدات بانخفاض نسبته
- »الابتسامة ترفع حكم الأسير عمر الريماوي إلى المؤبد
وكالة صفا
- الرواتب ستصرف حال توفر الإمكانية والمال..محدث: ملحم: لكل معركة ضحايا والموظفون جزء منها
- بعد رفع الحظر.. حفلات الزفاف تتعافى تدريجيًا من "كورونا"
- مؤتمرن: إنهاء أوسلو ضرورة لمواجهة مخطط الضم
- آلاف المشاريع الاستيطانية تُحاصر القدس وتُكرسها "عاصمة للاحتلال"
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- الاحتلال يضيق على المواطنين في الحواجز المحيطة بنابلس
وكالة الراي الفلسطينية
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- مستوطن يُنكل بمواطنين ويهدهم بالسلاح جنوب بيت لحم
- الاحتلال يعزل العشرات من نخبة جنوده جراء "كورونا"
- وفاة طفلين في حادثي سير وسط وجنوب القطاع
- الأوقاف: لا جديد بشأن موسم الحج هذا العام
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سما نيوز
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فلسطين اليوم
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- غزة والضفة على صفيح ساخن ..و"إسرائيل" تخشى التصعيد !
عرب 48
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وكالة وفا
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حدث في مثل هذا اليوم
15 حزيران (يونيو)
- 2006م سلطات الاحتلال تجدّد الاعتقال الإداري لرئيس بلدية البيرة الشيخ جمال الطويل للمرة الرابعة على التوالي.
- 2002م المجاهد محمود حسن العابد من كتائب الشهيد عز الدين القسام, يقتحم مغتصبة "دوغيت" شمال قطاع غزة، و يهاجم تجمّعاً لجنود ومستوطني المغتصبة، فيوقع قتيلين و يصيب 3 آخرين قبل أن يسقط شهيداً .
- 1996م في اجتماع قمة بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والرئيس المصري حسني مبارك والملك حسين ملك الأردن عقدت قمة في الأردن تم الاتفاق بموجبها على دفع عملية السلام وإنقاذها من الفشل.
- 1982م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (508) الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان وعبر الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
- 1980م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (471)، الذي يدين محاولة اغتيال رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
- 1975م مجموعة فدائية تحتل فندي سافوي في مدينة تل أبيب وتقتل عدداً كبيراً من الإسرائيليين وتم تدمير الفندق بأكمله.
- 1974م القوات السورية تدخل مدينة القنيطرة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها.
- 1972م صدور قرار إنشاء وكالة أنباء فلسطينية وإصدار نشرة يومية باسم "وفا".
- 1948م إعلان الهدنة الأولى بين القوات العربية والجماعات اليهودية المسلحة, واستمرت أربعة أيام بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي.
- 1947م عصابة شتيرن الإرهابية الصهيونية تعلن مسئوليتها عن الرسائل الملغومة التي أرسلت إلى كبار المسؤولين البريطانيين في لندن.
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