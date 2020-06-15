النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2531)الاثنين15/6/2020

08:36النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2531)الاثنين15/6/2020

08:39حبّار عملاق يظهر على الشاطئ في جنوب إفريقيا (صور)

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