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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2531)الاثنين15/6/2020

15 حزيران / يونيو 2020 08:36

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2531)الاثنين15/6/2020

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الخارجية: 132 حالة وفاة و1976 اصابة في صفوف جالياتنا بالعالم"

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15 حزيران (يونيو)

  • 2006م سلطات الاحتلال تجدّد الاعتقال الإداري لرئيس بلدية البيرة الشيخ جمال الطويل للمرة الرابعة على التوالي.
  • 2002م المجاهد محمود حسن العابد من كتائب الشهيد عز الدين القسام, يقتحم مغتصبة "دوغيت" شمال قطاع غزة، و يهاجم تجمّعاً لجنود ومستوطني المغتصبة، فيوقع قتيلين و يصيب 3 آخرين قبل أن يسقط شهيداً .
  • 1996م في اجتماع قمة بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والرئيس المصري حسني مبارك والملك حسين ملك الأردن عقدت قمة في الأردن تم الاتفاق بموجبها على دفع عملية السلام وإنقاذها من الفشل.
  • 1982م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (508) الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان وعبر الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.
  • 1980م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (471)، الذي يدين محاولة اغتيال رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
  • 1975م مجموعة فدائية تحتل فندي سافوي في مدينة تل أبيب وتقتل عدداً كبيراً من الإسرائيليين وتم تدمير الفندق بأكمله.
  • 1974م القوات السورية تدخل مدينة القنيطرة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها.
  • 1972م صدور قرار إنشاء وكالة أنباء فلسطينية وإصدار نشرة يومية باسم "وفا".
  • 1948م إعلان الهدنة الأولى بين القوات العربية والجماعات اليهودية المسلحة, واستمرت أربعة أيام بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي.
  • 1947م عصابة شتيرن الإرهابية الصهيونية تعلن مسئوليتها عن الرسائل الملغومة التي أرسلت إلى كبار المسؤولين البريطانيين في لندن.
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