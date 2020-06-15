الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا من الضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 11 مواطنا خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين أحمد ياسين علوان وأمجد كنعان من قرية بيتين شرق رام الله، والطالب في جامعة بيرزيت مروان البرغوثي من بلدة كوبر.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت الأسير المحرر مراد شهاب وعكرمة أبو سريس من طولكرم، فيما اعتقلت المواطن خالد إبراهيم قادوس من بلدة الزاوية غرب سلفيت أثناء مروره على حاجز عسكري قرب بلدة قراوة بني حسان في المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت كمال حرب من قرية إسكاكا قضاء سلفيت، والمواطن عبد الحميد محمد صلاح من قرية برقة شمال غرب نابلس.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة فتية من الحارة الوسطى في بلدة سلوان.



