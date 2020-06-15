Rocket Lab تطلق 5 أقمار صناعية إلى المدار

أطلقت شركة Rocket Lab عدد 5 أقمار صناعية إلى مدار الأرض، حيث بدأت المهمة الثانية عشرة للشركة في وقت مبكر من صباح أمس، بعد تأخيرها لمدة 2.5 شهر بسبب جائحة فيروس كورونا، وارتفع معزّز إلكترون من مرحلتين من على منصة الإطلاق في موقع Rocket Lab في نيوزيلندا في الساعة 1:12 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0512 بتوقيت جرينتش، 5:12 مساءً بتوقيت نيوزيلندا المحلي).



وفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكي، حمل الصاروخ خمسة أقمار صناعية، بما في ذلك ثلاثة حمولات للاستطلاع الوطني الأمريكي (NRO).



وأعلن ممثلو Rocket Lab بعد ساعة من الإقلاع، أنه تم نشر جميع الأقمار الصناعية الخمسة بنجاح في مداراتهم المحددة.



وكان من المقرر إطلاقها في أواخر مارس، ولكن بسبب أوامر الحماية في الأماكن التي يتم تنفيذها فيها لمنع انتشار الفيروس التاجي الجديد، اضطرت الشركة إلى التوقف مؤقتًا ودفع الإقلاع بشكل كبير.



وحاولت Rocket Lab إطلاق المهمة في وقت مبكر من صباح الخميس (11 يونيو)، لكن الرياح القوية أعاقت تلك المحاولة.



وانطلقت حمولات NRO الثلاثة إلى الفضاء، حيث تشمل خطة استكشاف فرص إطلاق جديدة توفر نهجًا تجاريًا مبسطًا لإدخال الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء.



تشمل حمولات NRO على تشغيل أسطول الولايات المتحدة من أقمار التجسس، وتميل إلى عدم الكشف عن العديد من التفاصيل حول ما تفعله هذه المركبات الفضائية.



لم تكن هذه المرة الأولى التي تعمل فيها Rocket Lab مع NRO، فإن المهمة الأخيرة للشركة، التي تم إطلاقها في يناير، أطلقت القمر الصناعي NROL-151 للوكالة الأمريكية.



يهدف Rocket Lab إلى زيادة الوصول إلى الفضاء بشكل كبير باستخدام صاروخ إلكترون يبلغ ارتفاعه 57 قدمًا (17 مترًا) ، والذي يمكن أن يوفر حوالي 500 رطل (227 كيلوغرامًا) إلى المدار في كل إقلاع بحوالي 5 ملايين دولار.



