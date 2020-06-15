أمريكي يدخل موسوعة "غينس" بأكبر تجويف فم في العالم

حطم مراهق أمريكي الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس لأكبر فم في العالم، حيث بلغ تجويف فمه 3.75 بوصة أو 9.52 سنتيمتر.

وقدم المراهق فيليب أنجوس طلبه إلى الموسوعة العالمية، وتغلب على المراهق إسحق جونسون، الذي كان قادرا على توسيع فمه بمقدار 3.67 بوصة، أي 9.34 سنتيمتر.

يتحدث فيليب عن إنجازه الغريبقائلاً: "لم أكن أبدا أفضل لاعب في أي شيء، لكنني الآن الأفضل في هذا الأمر، وأحس بشعور رائع عندما أعلم أن لدي هذا ولا يمكن لأي شخص آخر الحصول عليه، لست متأكدا حقا من أني أملك فما كبيرا، ولا أمي أو والدي يملكان فما كبيرا، لذا فهو نوع من الأشياء الغريبة جدا، لكنني سعيد لأنني أفعل ذلك".

عائلة فيليب أعربت عن حماسها للغاية لأن نجلها يحمل لقب الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، حيث هذه أول واقعة للعائلة في تاريخها.

يقول المراهق إنه ليس لديه تفسير لسبب قدرته على فتح فكه على نطاق واسع ويصر على أنه ليس سمة وراثية في العائلة تجعله يحقق الرقم.

في التفاصيل التي كشفتها العائلة إن أول مرة يشعر بإنه يمتلك شيء مميز في الفم، حين كان يعاني من صعوبة في السمع وهو طفل، وعندما كان بعمر التاسعة بدأ أصدقاؤه يعلقون على فجوة فمه الواسعة في المدرسة ممما كان يسبب له المزيد من الإزعاج والغضب لهذه السخرية.

يقول: "لم أكن أفضل من أي وقت مضى، حقًا ، لكنني الآن الأفضل في هذا الأمر، وأشعر شعورًا رائعًا بمعرفة أن لدي هذا ولا يمكن لأي شخص آخر الحصول عليه، لن أتعرض للمضايقات مرة آخرى".

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حصل أنجوس على هذا اللقب، بعد انتشار صورهحيث بلغت فجوة فمه 3.75 بوصة أو 9.52 سنتيمتر، ليحطم بذلك، الرقم القياسي لعام 2017، للألماني بيرند شميدت، الذي يمكنه فتح فمه باتساع 3.46 بوصة.

موسوعة غينيس للأرقام القياسية ‏ هو كتاب مرجعي يصدر سنويًا، يحتوي على الأرقام القياسية العالمية المعروفة حول العالم.

وقد حقق الكتاب بنفسه رقماً قياسياً، حيث أنه يعتبر سلسلة الكتب الأكثر بيعاً على الإطلاق، وقد تم إصدار أول نسخة من الموسوعة في1955