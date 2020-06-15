تعرف على مواصفات أول كمبيوتر محمول بشاشة LED صغيرة

تفوقت شركة ”ميكرو ستار إنترناشيونال“ على ”أبل“، وصنعت الكمبيوتر المحمول MSI Creator 17، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة، في حدث CES 2020.

وكان من المتوقع أن تكون ”أبل“ هي الأولى التي تقدّم كمبيوتر Micro LED، حيث تعمل الشركة الأمريكية على 6 أجهزة، تتميز بشاشات LED صغيرة.

وبفضل الإضاءة الخلفية Mini LED، يعد MSI Creator 17 أول كمبيوتر محمول في العالم بدقة HDR 1000، ويدعم شاشة بدقة عرض 4K مقاس 17 بوصة مع أقصى سطوع يبلغ 1000 شمعة في المتر المربع، ونطاق ألوان واسع بنسبة 100٪ DCI-P3.

واعتبرت شاشة الجهاز، شاشة ثورية مقارنة بمنافسيها. ويوفر الجهاز القدرة على تتبع الأشعة في الوقت الحقيقي بسلاسة كبيرة، وتسريع عمليات الذكاء الاصطناعي، بفضل الأنوية المخصصة لذلك.

وتقدم شاشات Mini LED التي تأتي خلفًا لشاشات OLED، العديد من مزايا شاشات OLED من حيث التباين ونطاق الألوان، ويقدم أيضًا، سطوعًا عاليًا، وطول عمر، وتكلفة أقل لشاشات LED.