وكالة الرأي الفلسطينية إصابة عاملين أثناء مطاردتهما من قبل الاحتلال غرب جنين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تناقش مع رؤساء أقسام المديرية قضايا تربوية وإدارية وكالة الرأي الفلسطينية أول مستشفى لعلاج الإبل في العالم يستعد لافتتاح أبوابه في السعودية وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على مواصفات أول كمبيوتر محمول بشاشة LED صغيرة وكالة الرأي الفلسطينية أمريكي يدخل موسوعة "غينس" بأكبر تجويف فم في العالم وكالة الرأي الفلسطينية Rocket Lab تطلق 5 أقمار صناعية إلى المدار وكالة الرأي الفلسطينية تحديث مايكروسوفت الأخير يضم مشاكل تتعلق بطباعة الملفات.. اعرف التفاصيل وكالة الرأي الفلسطينية حبّار عملاق يظهر على الشاطئ في جنوب إفريقيا (صور) وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا من الضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2531)الاثنين15/6/2020
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

تعرف على مواصفات أول كمبيوتر محمول بشاشة LED صغيرة

15 حزيران / يونيو 2020 08:47

تعرف على مواصفات أول كمبيوتر محمول بشاشة LED صغيرة
تعرف على مواصفات أول كمبيوتر محمول بشاشة LED صغيرة

تفوقت شركة ”ميكرو ستار إنترناشيونال“ على ”أبل“، وصنعت الكمبيوتر المحمول MSI Creator 17، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة، في حدث CES 2020.

وكان من المتوقع أن تكون ”أبل“ هي الأولى التي تقدّم كمبيوتر Micro LED، حيث تعمل الشركة الأمريكية على 6 أجهزة، تتميز بشاشات LED صغيرة.

وبفضل الإضاءة الخلفية Mini LED، يعد MSI Creator 17 أول كمبيوتر محمول في العالم بدقة HDR 1000، ويدعم شاشة بدقة عرض 4K مقاس 17 بوصة مع أقصى سطوع يبلغ 1000 شمعة في المتر المربع، ونطاق ألوان واسع بنسبة 100٪ DCI-P3.

 

واعتبرت شاشة الجهاز، شاشة ثورية مقارنة بمنافسيها. ويوفر الجهاز القدرة على تتبع الأشعة في الوقت الحقيقي بسلاسة كبيرة، وتسريع عمليات الذكاء الاصطناعي، بفضل الأنوية المخصصة لذلك.

وتقدم شاشات Mini LED التي تأتي خلفًا لشاشات OLED، العديد من مزايا شاشات OLED من حيث التباين ونطاق الألوان، ويقدم أيضًا، سطوعًا عاليًا، وطول عمر، وتكلفة أقل لشاشات LED.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزع سـلال خـضـار على (100) أسرة مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟