أول مستشفى لعلاج الإبل في العالم يستعد لافتتاح أبوابه في السعودية

أعلن القائمون على إنشاء مستشفى لعلاج الإبل في السعودية، الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات لإعلان الافتتاح الرسمي لأكبر مركز صحي بيطري متخصص بعلاج الإبل في العالم.

ويقع المستشفى شرق مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم، وهو مملوك لشركة خاصة أنفقت أكثر من مئة مليون ريال (أكثر من 26 مليون دولار) على تجهيز المركز البيطري في أول استثمار من نوعه بالقطاع مع تزايد الاهتمام الحكومي بتنمية قطاع تربية الإبل.

ونشرت قناة ”الإخبارية“ الرسمية، تقريرا مصورا من داخل المستشفى الجديد الذي تبلغ طاقته الاستيعابية، أربعة آلاف مطية، ومقام على مساحة تبلغ 70 ألف متر مربع.

ويضم المستشفى، عدة أقسام، بينها عيادات الباطنة والأمراض المزمنة والمعدية، وعيادات متخصصة بالجراحة، ووحدة للأشعة والمناظير، بجانب وحدة للملاحظة والعناية المركزة، إضافة إلى مركز مختص بأبحاث التلقيح الصناعي وعلاج العقم ومسببات الأمراض وطرق الوقاية منها وتحسين وحفظ السلالات.

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وأبلغ متحدث باسم المستشفى، القناة الحكومية، بأن المستشفى المرخص من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، جاهز للعمل بعد أن تم استقطاب عدد من الكوادر المهنية المتخصصة من مختلف دول العالم، لكن ظهور فيروس كورونا، والإجراءات التي تم فرضها في البلاد، أجل الافتتاح المرتقب.

وتعد الإبل الحيوان الأكثر مكانة لدى السعوديين، إذ يفوق عددها المليون رأس، فيما تولِي المملكة اهتماما رسميا متزايدا بتربية تلك الحيوانات، من خلال ترقيمها والإشراف عليها.

وافتتحت السعودية نادي الإبل في العام 2017؛ للإشراف على خططها في الاهتمام بحيوان الصحراء ذي المكانة الكبيرة في نفوس السعوديين وماضي بلادهم.